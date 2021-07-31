台南市出現第3例日本腦炎病例 疫情中另一危機

今年日本腦炎疫情嚴峻，台南市出現第3例日本腦炎確定病例，為全國第18例。衛生局表示，罹患個案為50餘歲女性，25日出現不適狀況，隔天意識模糊送醫，今天確診為日本腦炎，住院治療中。

南市衛生局表示，罹患個案住下營區，7月23日開現發燒症狀，25日陸續出現頭暈、頭痛、嘔吐，26日因意識模糊、譫妄、答非所問，由家屬送柳營奇美醫院急診，隔日收治住院治療並採檢通報，今天確診。

衛生局調查，個案近期無國內外旅遊史，平日活動地點皆以住家為主，附近2公里範圍內有多處豬舍、鴿舍及水稻田等高風險環境，研判於居住地點附近感染的可能性較高，已委請衛福部疾病管制署及國家衛生研究院的專家學者前往個案住家及附近高風險場所進行調查評估，找出孳生源位置請環保局清潔區隊人員針對上述地點加強環境清消，並籲請鄰近豬舍加強防蚊滅蚊措施及適齡豬隻的苗施打，同時落實環境滅蚊及誘捕病媒蚊等相關防治措施。

依據疾管署監測資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生在5至10月，其中6至7月為流行高峰。國內傳播日本腦炎病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，而豬隻為病毒最主要的增幅宿主。

大部分的人感染日本腦炎後多無明顯症狀，少數會有發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重可能出現精神症狀如譫妄、意識不清、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡。民眾應盡量避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動。