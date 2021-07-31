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台南雨勢不斷恐劇烈降雨 市府啟動防汛巡查作業

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市受西南氣流影響，連日雨勢不斷，小東路地下道昨天一度積水。圖／南市府提供
台南市受西南氣流影響，連日雨勢不斷，小東路地下道昨天一度積水。圖／南市府提供

中央氣象局預報，南部地區受西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，也針對南市、高雄、屏東持續發布大雨特報。南市安平從今天零時到上午7時，累積雨量54毫米，水利局表示，根據預報，今天下午到明天上午可能雨勢會較大，要注意安全。

台南市區今天凌晨雨勢一陣一陣，未出現明顯積水情形，到了上午8時多雨勢略轉大。台南市水利局表示，中央氣象局預報，自今天起起，南市受西南氣流及低地壓帶影響，易有短時強降雨發生，且日累積雨量達豪雨等級機率高，考量降雨熱區廣泛分布在沿海到內陸平地，已在昨晚8時3級開設。

水利局表示，今天凌晨到上午，沿海安平、安南、七股雨勢較大，以安平累積雨量54毫米較多。水利局已啟動防汛巡查作業，針對抽水站、移動式抽水機油料及電瓶測試及運轉正常、水門啟閉、排水路通暢、在建工程及破堤工程防汛整備等檢視確認，以降低劇烈降雨造成的影響；另各區公所及水利局已備妥22萬包砂包供民眾領用，1800片防水擋板也分配給14個易淹水區公所運用，民眾如有需求，可向當地區公所申請。

雨量 氣象局

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