西南季風劇烈降雨今天開始影響 南市水情小組三級開設

台南市水利局表示，依據中央氣象局預報，本周南部地區受西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，也針對臺南市、高雄市、屏東縣持續發布大雨特報。水利局昨天晚間8時三級開設，由水利局同仁進駐水情中心守視及處置災情。

水利局說明，根據中央氣象局預報，自今天起受西南氣流及低地壓帶影響，易有短時強降雨發生，且日累積雨量達豪雨等級機率高。昨天邀請天氣風險公司、成大防災中心及局內各主管進行視訊，針對西南氣流及低壓帶影響狀況進行討論，預報指出本次降雨影響以7月31日至8月2日間對台南影響最劇，降雨熱區廣泛分布在沿海到內陸平地。

臺南市長黃偉哲提醒市民周末出現陣雨或雷雨的機率高，記得出門攜帶雨具、注意行車安全，空曠場地慎防落雷。

市府已要求各區公所及權管單位針對排水路淤塞段、易淹水側溝、雨水下水道及在建工程(如橋梁工程、防汛缺口或阻礙河道等)落實巡檢、清淤與整備，同時針對各地區抽水站及移動式抽水機確實進行保養維護及預佈工作，並實際測試各項抽水機組功能性，同時針對防汛熱點，提前因應，降低積淹水風險。