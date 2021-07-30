台南工廠鍋爐漏油汙染排水 最高罰600萬元

台南市環保局今天下午4時接獲報案，新營區土庫里排水溝有油汙，立即啟動緊急應變並循線稽查，查獲工廠熱媒鍋爐因施工造成管線疏漏煤油汙染，除命令工廠立即處理汙染外，並將告發，最高可處600萬元罰鍰。

環保局表示，據報後稽查人員至現場查看，研判水溝油汙應屬煤油類，依水體漫延狀況，油汙恐有擴散之虞，隨即即啟動油汙攔除作業，防下游受影響。同時分頭循線稽查汙染源，發現油汙來自新營區某工廠熱媒鍋爐施工導致管線破裂，煤油外漏汙染水體，立即令廠方清除油汙並限期完成改善。

環保局長謝世傑指出，鍋爐管線施工應注意，避免管線破裂儲油疏漏漫流而汙染河川。他強調，環保局稽查無假期，24小時均有稽查人員值勤受理執行公害陳情案件，民眾若發現環保公害案件或違反環保法令情事，請立即撥打市府1999市政服務專線或環保署全國公害陳情專線0800066666檢舉不法。