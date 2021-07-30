疫情降級安平開台天后宮辦成年禮 免費還有禮物

新冠肺炎疫情已降為2級，台南市安平開台天后宮每年舉辦的「做16歲」成年禮，將如期在農曆七夕8月14日辦理，包含繞七娘媽亭、躦桌腳等成年禮儀式，除免費報名參加，並送紀念品。

安平開台天后宮今天舉行「做16歲」成年禮活動記者會，有民政局副局長吳明熙、安平區長賴青足、民政局宗教禮俗科長何榮長、市議員李啟維、盧崑福等人參加。吳明熙表示，去年成年禮吸引250人參加，此活動有傳承文化意義，也希望疫情再降級並解封，讓活動辦得更熱鬧。

安平開台天后宮主委盧友禮說，府城「做16歲」成年禮是全台獨特的傳統習俗，多由廟宇於七夕舉辦繞七娘媽亭、躦桌腳等成年禮儀式，尤其在地文化及傳統儀式，日漸受到政府及當地人深度重視的情形下，16歲成年禮也是府城特定固有的傳統民俗活動。儀式中包含「喜悅、感恩、成長、獨立」的習俗文化體認，期望16歲的學子扎根在地，放眼世界，快意飛翔。

安平區長賴青足表示，安平開台天后宮去年受市政府委託辦理成效不錯，今年是第2年官方委辦，防疫一定十分重視，均會按中央規定進行，請家長放心。

安平開台天后宮總幹事林國明說，因受疫情影響，雖無法增加新的原素，但一樣不會有失傳統及弘揚孝道的精神。因應今年疫情關係，體諒市民收入不豐，特許參與此活動，全程免費，幫95年次孩子轉大人，也歡迎去年未參加的94年次學生也來報名。今年贈品有安平媽的茶杯、御首平安符、木材印章等。