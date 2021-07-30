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嘉義職場群聚 雲縣府籲跨縣市工作者快篩防疫

中央社 / 雲林縣30日電

嘉義縣爆發職場群聚至今累計11人確診，雲林縣政府今天緊急開會議，要求企業加強自主管理，並呼籲跨縣市工作的雲林縣民可就近到快篩站檢驗，讓家庭、社區安心，降低風險。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，嘉義縣爆發職場群聚，至今累計11人確診，研判感染源可能與北部有關，目前整個職場人員已全數隔離採檢，其中50人陰性、7人檢驗中。

雲林縣政府今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫會議，討論企業自主快篩管理、防疫政策是否加嚴等議題。

雲林縣長張麗善表示，嘉義縣職場群聚案，不僅是在嘉義縣內幾鄉鎮，也有跨縣市的足跡，雲林縣為鄰縣，因此雲林縣建設處、衛生局等單位緊急開會。

張麗善指出，疫情持續至今，縣內許多企業安排定期快篩，縣政府也在縣內設置6個快篩亭，呼籲跨縣市工作的雲林縣民主動就近檢驗，讓個人、家庭及社區安心。

張麗善表示，明後天是警戒降級後首個週末，雲林縣府提醒民眾面對疫情不可鬆懈，現階段仍須避免群聚，並保持安全的社交距離、戴口罩及勤洗手。

雲林縣建設處長李俊興指出，縣府會向企業加強宣導，減少工人跨縣市支援、落實分艙分流，防堵破口。

疫情 嘉義 快篩

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