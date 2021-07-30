台南強降雨 市府備妥22萬個砂包防災

西南風生成對流胞影響，台南今天天候不穩，局部地區出現強降雨，造成少數道路積水，台南市府備妥22萬個砂包供民眾使用，另有1800片防水擋板也分配到12個易淹水區公所運用。

台南市政府水利局今天指出，台南因受西南風影響，今天零時至上午9時，累積雨量以永康區74.5毫米居冠；永康區10分鐘雨量達21毫米，多個行政區10分鐘雨量也有15毫米以上。

台南部分區域排水無法因應強降雨及時宣洩，造成少數道路積水，但在尖峰雨勢過後就迅速退水，其中，小東地下道上午8時50分積水近40公分而封閉，上午9時10分消退，上午9時20分開放通行。水利局今天也啟動防汛巡查，確認各項整備工作。

台南市長黃偉哲表示，這波西南風為台南平地帶來大雨，但山區降雨量不多，目前曾文水庫蓄水率約67%，水庫管理單位應精準調配用水，減少水庫出水量，儘量將水留在水庫。

黃偉哲說，農田水利署嘉南管理處考量水資源日益困乏，每年灌溉期間聘請1260名掌水工加強灌溉措施、田間精密輪灌及間斷灌溉，若水庫管理單位進一步善用遠端操作、即時水位監看等智慧化灌溉管理，更可達到節約灌溉用水目標，因應未來可能枯水期。

另外，台南市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南等水資源回收中心，每天可提供1萬6800公噸放流水，以作為灑水、澆灌、沖洗等次級用途，市民可自由取用。

台南最新水情資訊顯示，台南24小時累積雨量以中西區102.5毫米居冠，其次分別是北區101.5毫米、南區84毫米、安平區81毫米。這些降雨量前幾名的區域，全在人口集中的升格前原台南市行政區。

根據水利署南區水資源局今天最新水情資訊，全台容量最大水庫的曾文水庫，有效蓄水量3億4347萬公噸，蓄水率67.41%；與曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量6233萬公噸，蓄水率79.32%。

另外，南化水庫滿水位，有效蓄水量9139萬公噸；白河水庫有效蓄水量1018萬公噸，蓄水率86.79%。