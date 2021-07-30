臉部美容業者研發做臉隔板盼復業 黃偉哲：要再評估

27日起防疫警戒降到二級，有條件開放美容美體業，但臉部美容因顧客口鼻沒有遮蔽，無法營業，台南有業者苦撐2個半月沒收入，研發做臉隔板，希望政府能盡快放寬條件，讓他們恢復營業維持生計。不過，台南市長黃偉哲表示，平面隔板恐怕仍有感染疑慮，須再請中央評估。

臉部美容業者美如指出，許多女性都有做臉習慣，過去暑假也是青少年消費旺季，利用假期調理臉部皮膚，控制青春痘，但配合防疫政策停業2個多月，不只她沒收入很難撐，也有很多老顧客都反映受不了，想趕快來做臉。

她表示，看到餐廳設置透明壓克力隔板，顧客就能脫下口罩內用，所以他們想說也可以透過隔板幫顧客做臉，在美容師胸前、顧客臉部上方放置一片透明壓克力隔板，可避免飛沫接觸，做好防護服務客人。

不過，黃偉哲說，該隔板只有一個平面而已，若病毒或是氣溶膠從身上掉下來，很容易碰到消費者，尤其手會動來動去，可能有接觸到病毒的疑慮，且在實務上隔板的阻絕效果有限，會再請中央評估在疫情趨緩的情況下，如何適度開放臉部美容業。