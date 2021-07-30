雲縣新聞處長懸缺月餘 媒體人羅楚東獲聘今履新

雲林縣政府新任新聞處長羅楚東今天履新，縣長張麗善表示，羅的歷練完整，有豐富的中央部會及民間企業經驗，非常期待他發揮過去在政府與民間企業的經驗，採取更多富有創意且接地氣的行動，帶領新聞處因應疫情帶來的新情勢。

39歲羅楚東是嘉義人，為記者出身，曾於中央通訊社服務，也曾在總統府、國家安全會議、大陸委員會等中央單位服務，近年投入民間企業，負責相關營運及行銷工作。

「新聞處是縣政府的化妝師」張麗善表示，羅楚東除了解政府運作，對於新聞處理、行銷宣傳與新媒體操作等工作，皆相當嫻熟，尤其現為防疫期間，人民身心理因疫情不免處於脆弱狀態，望借其所長讓政府與民眾能更有效地溝通。