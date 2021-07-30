雨下錯地方？台南地下道一度積水 曾文水庫才下2.7毫米

西南風為台南平地帶來大雨，永康上午累計雨量破74毫米，還有多區時雨量破10毫米，市區小東路地下道也一度積水，但是山區降雨量不多，曾文水庫累計至下午3點降雨量才2.7毫米，水利署南區水資源局表示，今天降雨不明顯，但仍不能輕忽，氣象預報西南風可能增強為西南氣流，在周末到下周一、二帶來明顯雨勢，會隨時滾動檢討。

曾文水庫到下午3點降雨量2.7毫米，蓄水量為3.43億立方公尺，水位高度220.53公尺，蓄水率為67%，因目前正值汛期，水庫也有防汛功能，南水局指出，汛期滿水位為228公尺，若水位來到225公尺就會進行滾動檢討，累計雨量達到一定程度，不排除進行預防性洩洪，曾文水庫上一次洩洪是108年811豪雨期間，在8月12日開啟溢洪道。今天山區降雨都不多，烏山頭水庫7毫米，蓄水量6233萬立方公尺，畜水率79.32%，南化水庫24.1毫米，蓄水量9144萬立方公尺，率水率100%。

台南市長黃偉哲今天則呼籲平地雖有降雨，但山區降雨有限，曾文水庫蓄水率目前才67%，請水庫管理單位發揮「蓄豐濟枯」之原則，平地下大雨農田已經有水，就減少灌溉用水，增加水庫蓄水量，更精準的調配用水，減少水庫出水量，儘量將水留在水庫，以達節約灌溉用水之目標。

黃偉哲說，嘉南管理處在二期稻灌溉期間，聘請 1260 名掌水工實施加強灌溉措施、田間精密輪灌及間斷灌溉，來達到節省灌溉用水作為，建議水庫管理單位如能再進一步善用遠端操作，即時水位監看等智慧化灌溉管理，配合本波氣流西南帶來的連續降雨，以達減少水庫出水量，儘量將水留在水庫，以達節約灌溉用水之目標，因應未來枯水期。