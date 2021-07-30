通過6月豪雨考驗 台南麻豆埤頭永安宮抽水站提升抽水量
台南市水利局表示，新辦理的麻豆區埤頭里永安宮抽水站新建工程，將抽排水量提升至7CMS，工程預定8月才完工，但今年6月豪雨已成功抵擋水淹社區，讓永安宮周邊社區擺脫長年的淹水沉痾。
麻豆永安社區鄰近麻豆主要排水的埤頭排水，因地勢低窪，豪大雨期間如埤頭排水水位高漲，內水無法重力排出，就容易造成社區積淹水情形，為改善集水區積淹水問題，水利局在106年完成約3.8公里排水系統性治理，解決外水溢淹風險，再爭取前瞻基礎建設計畫經費3千萬元，提升永安宮抽水站抽排能量，解決內水無法排出的問題。
埤頭里永安宮社區位於埤頭排水左岸，集水面積達23.69公頃，計畫流量達到6.28CMS，而原永安宮抽水量僅2.8CMS，抽水量嚴重不足。為提升抽排量，水利局在既有抽水平台採設置3台2CMS抽水機組，再搭配原有2台0.5CMS沉水式抽水機組，總抽排水量提升至7CMS，同時也設置1台柴油引擎發電機組及900公升日用油箱，作為備用電力來源，確保停電時期也可以緊急啟動維持抽水作業。
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