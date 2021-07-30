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南科自造基地疫情中逆勢成長 發表 優異新創產業成果

聯合報 / 記者周宗禎／即時報導
台灣樸緻的淨水設備快拆模組濾芯在地製造，贏得義大利A′Design產品設計銀獎、德國iF產品設計獎、德國紅點等多項國際知名設計大獎。圖／業者提供
台灣樸緻的淨水設備快拆模組濾芯在地製造，贏得義大利A′Design產品設計銀獎、德國iF產品設計獎、德國紅點等多項國際知名設計大獎。圖／業者提供

疫情衝擊許多產業，不過南科「AI_ROBOT自造基地」與大型企業攜手、表現仍亮眼，下午發表最新推廣成果；自造基地也已建立5G專網應用實驗場域，可提供各界進行軟硬體資料傳輸性能與訊號遮蔽干擾情境測試，歡迎有需要業者聯繫，電話06-5058017。

基地營運長尤崇智表示，結合大廠仁寶電腦開發復健輔具，及新創公司司圖科技的「歷程追蹤定位技術」，再加入基地自主研發的肌肉感測技術，透過三方強項技術合作，推出了「全台唯一」能追蹤辨識肌肉細部訊號的「上肢復健智慧輔具」，不但能幫助治療師清楚掌握患者復健狀況，還能確認復健強度與角度是否正確並隨時調整，「奇美醫院使用後獲得患者的肯定與信任，相信未來會更廣泛運用」。

尤崇智指出，協助再生能源開發也「大有展獲」：太陽能發展漸受重視，但因太陽能發電設備面積大，許多巡檢量測工作需大量人力與漫長工時，自造基地透過智慧AI學習模型結合無人機檢測技術，與新創公司美林能源開發出準確度可達95%以上的「IR熱斑缺陷辨識可視化介面平台」，高準確率可大幅減少人力及降低電量損失與事故發生。

自造基地透過智慧AI學習模型結合無人機檢測技術，與新創公司美林能源共同開發出準確度可達95%以上的「IR熱斑缺陷辨識可視化介面平台」，可大幅減少人力及降低電量損失與事故發生。圖／業者提供
自造基地透過智慧AI學習模型結合無人機檢測技術，與新創公司美林能源共同開發出準確度可達95%以上的「IR熱斑缺陷辨識可視化介面平台」，可大幅減少人力及降低電量損失與事故發生。圖／業者提供
標榜「全台唯一」能追蹤辨識肌肉細部訊號的「上肢復健智慧輔具」，不但能幫助治療師清楚掌握患者復健狀況，還能確認復健強度與角度是否正確並隨時調整。圖／業者提供
標榜「全台唯一」能追蹤辨識肌肉細部訊號的「上肢復健智慧輔具」，不但能幫助治療師清楚掌握患者復健狀況，還能確認復健強度與角度是否正確並隨時調整。圖／業者提供
自造基地透過智慧AI學習模型結合無人機檢測技術，與新創公司美林能源共同開發出準確度可達95%以上的「IR熱斑缺陷辨識可視化介面平台」，可大幅減少人力及降低電量損失與事故發生。圖／業者提供
自造基地透過智慧AI學習模型結合無人機檢測技術，與新創公司美林能源共同開發出準確度可達95%以上的「IR熱斑缺陷辨識可視化介面平台」，可大幅減少人力及降低電量損失與事故發生。圖／業者提供

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