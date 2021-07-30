南科自造基地疫情中逆勢成長 發表 優異新創產業成果

疫情衝擊許多產業，不過南科「AI_ROBOT自造基地」與大型企業攜手、表現仍亮眼，下午發表最新推廣成果；自造基地也已建立5G專網應用實驗場域，可提供各界進行軟硬體資料傳輸性能與訊號遮蔽干擾情境測試，歡迎有需要業者聯繫，電話06-5058017。

基地營運長尤崇智表示，結合大廠仁寶電腦開發復健輔具，及新創公司司圖科技的「歷程追蹤定位技術」，再加入基地自主研發的肌肉感測技術，透過三方強項技術合作，推出了「全台唯一」能追蹤辨識肌肉細部訊號的「上肢復健智慧輔具」，不但能幫助治療師清楚掌握患者復健狀況，還能確認復健強度與角度是否正確並隨時調整，「奇美醫院使用後獲得患者的肯定與信任，相信未來會更廣泛運用」。