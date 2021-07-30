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劍湖山解封第1波醫護軍警199優惠 壽星消暑遊水只要350
降級解封第一個周末假期，劍湖山世界配合推出第一波「FUN心打水戰」清涼優惠專案，同時為歡度劍湖山35週年慶，凡生日有「8」者，憑證購票可享消暑價350元。感謝防疫英雄守護台灣，醫護軍警消憑證購票只要199元。
劍湖山世界經理張華紋表示，今年8月適逢劍湖山成立35週年，邀請民國75年出生者或生日年、月、日只要有「8」的數字者，憑證購票只要350元，此外還推出全民全日暢玩499元（原價899元），下午13時以後的午後票優惠399元。
時值8月份炎炎夏日，將開放大船塢讓大家「溼FUN壓力」，戲水不限制穿著泳衣帽，但須全程配戴口罩及面罩。大船塢每整點開放50分鐘，進行清場消毒，讓大家安心玩一夏。
同時，特別規畫「盛夏清涼水戰」，平日兩場、假日三場，每場送玩水組1組（水槍與面罩）數量有限，贈完為止！「防疫不防藝」即日起周一到周五天天有表演，每天兩場；周六、日三場，維京舞台規畫特技、勁歌熱舞與奇幻魔術精彩演出，打水戰之餘，可欣賞表演。
張華紋說，室內防疫餐廳也開放用餐，園區網拍熱點的女神許願池、紫愛紫藤花廊、G5廣場景園、彩繪階梯等美景，8月底之前來拍照打卡上傳，就有機會抽總統套房，歡迎大家來當網美、衝設施、打水戰，清涼消暑一整夏。
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