水雉夏季數量調查出爐了！今年1307隻比去年增166隻

水雉生態教育園區和林務局、台南市政府合作，延續過去推廣友善耕作的策略，讓水雉能有更多友善的環境作為繁殖棲地，今年度水雉夏季繁殖調查，發現水雉族群數量穩定成長，數量達1307隻，相較去年增加了166隻。

園區表示，今年年初台灣遭遇百年大旱，許多一期稻作必須休耕，令人擔憂影響菱角種植，幸運的是在5月有連續的梅雨鋒面緩解水情。菱田多數仍有種植菱角，在新營、安定的調查員們觀察到負責區域的菱角剛種，水雉數量仍不多，但也有調查員在麻豆的菱角田內發現已經6、7周的雛鳥。因為調查員們的各區環境狀況回饋，讓我們可以更清楚的知道每年各區水雉的概況和環境的變化。

今年的夏季調查共調查到1307隻水雉成鳥，官田區仍為水雉主要分布的區域，占75%。其次為下營區和麻豆區，分別占成鳥總數的10%和8%。今年官田、麻豆增加的隻數最多，歸仁的數量也有明顯的增長。除了這幾個地方，六甲、柳營、山上、白河也有水雉繁殖的記錄，鹽水新營、學甲、安南也都有水雉的蹤跡。

水雉利用的棲地類型仍以菱角田為主，有雛鳥或有蛋的記錄多在菱角田，有86%的成鳥在菱角田被記錄到，顯示園區外水雉繁殖仍以菱角田為主；水稻田及尚未耕作的水田也是水雉常出現的地方，它們在這樣的濕地環境裡找尋食物。今年發現水雉會在香水蓮池繁殖，也有水雉在充滿莕菜、大萍的池子被記錄，顯示除了菱角，水雉也會利用多樣的環境繁殖。

全台水雉調查固定在每年7月15日至8月15日進行，這段時間內在台南以外的地方看到水雉，就可以上水雉園區官網填寫表單(官網調查連結https://jacanatw.org/?page_id=242)，或在ebird上傳資料進行回報。去年在新竹、嘉義、高雄、屏東、宜蘭和花蓮都有水雉的記錄。全台的水雉分布情形，有賴全台鳥友的回報。

受到極端氣候影響，每年都會面臨不同的天氣挑戰，農田耕作相對容易受到影響。水雉生態教育園區呼籲消費者選擇友善環境的農產品，從實際行動給農民最直接的幫助。