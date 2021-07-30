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影／台南蘆竹溝光電之亂 居民：市府拿百姓氣話來貶抑

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環境保護聯盟今天到市府前聲援北門區蘆竹溝居民反對業者設置光電。記者鄭惠仁／攝影
台南市環境保護聯盟今天到市府前聲援北門區蘆竹溝居民反對業者設置光電。記者鄭惠仁／攝影

台南市環境保護聯盟今天到市府前聲援北門區蘆竹溝居民反對業者設置光電，並自救會長邱小敏日前在臉書上張貼「乾脆當高階核廢料處置場」是一時氣話，卻被市府轉移焦點，用來貶抑，要求市府說明。經發局表示，沒有曲解話意，只是拿來澄清，讓大眾有自己的想法與看法。

北門區蘆竹溝居民反對業者設置光電，從去年底持續至今，不過，業者已動工。邱小敏在網路上發文，口出乾脆當「高階核廢料處置場」，因被在網路傳播，造成社會譁然。

台南環盟與蘆竹溝居民、自救會今天到市府前表達心聲與不滿。邱小敏說，案場並非嚴重地層下陷區，也非不利耕作地區，農委會卻以地層下陷區為由，准予開發種電，已有偽造文書之嫌。因鄉親四處陳情，卻無具體效果；眼看無人理會，養蚵生計即將斷吹，在萬念俱灰下，口出乾脆當「高階核廢料處置場」的情緒話，孰料被市府轉移焦點倒果為因，也極盡貶抑鄉親、環團之能事，並在網路廣傳。

台南環保聯盟理事長黃安調表示，開發公司於2020年3月即取得開發許可，卻從未在案場聚落，依法舉辦任何說明會。去年5月施工後，

人民不斷陳情，市府均充耳不聞，連市長承諾台61線以西為生態熱區，暫緩開發，以及與市議員陳昆和的3項協調也都相繼跳票；而5月8日陳昆和好不容易喬好的說明會，市府與開發公司竟然無人出席，甚至將監督工程的老弱婦孺鄉親，以粗暴的方式移送南檢偵辦。

黃安調強調，由一位鄉親無奈的氣話，就可以決定掩埋在魚塭嗎？但市府卻以此作為必需設立電場地藉口，並藉機羞辱鄉親與環團，居心叵測！

經發局表示，業者是在2020年3月取得施工許可，並前後辦4次說明會，但居民、自救會不接受，雙方一直無法有效溝通。現在已經施工，市府要求業者和居民、自救會，若有提出合理訴求，可持續溝通，管道也沒斷。對於居民擔心光電影響生態，經發局強調，要求業者除做好水質監測，並且只能用清水洗太陽能板，不能用化學藥劑處理。

經發局說，居民在網路上的發言予以尊重，市府也不會用這句氣話來曲解，市府只是拿來澄清，並讓大眾有自己的想法和看法。

自救會 核廢料 北門

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