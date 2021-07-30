嘉義縣立高國中小學校長佈達交接 6位新校長生力軍

嘉義縣長翁章梁上午在創新學院，主持110學年度高國中小校長佈達交接典禮，今年有9位校長退休、23位連任、19位異動及6位新任，8月1日就職，翁章梁期勉連任新任校長保有對教育熱情展望，感謝卸任校長將最精華人生歲月奉獻教育。

翁章梁將印信交給各校校長，監督校長宣誓就職，期許透過領導，幫助教師教學，激勵學生學習，引領學校與時俱進。高國中小校長遴選名單如下，8月1日就職。縣立高中：永慶高中蘇淵源校長遴選至竹崎高中、竹崎高中郭春松校長遴選至永慶高中。

國中部分：嘉新國中張家碩、朴子國中曾崇賢、過溝國中柯志明、忠和國中黃雪惠、六嘉國中徐文成、新港國中林婉鈴校長連任。

國小異動名單：太和國小徐英傑遴選雙溪國小、南興國小蔡志榮遴選後塘國小、六腳國小鄭鴻鵬遴選竹園國小、香林國小黃瀅嘉遴選柳林國小、大同國小周濟仁遴選和興國小、圓崇國小陳怡君遴選灣潭國小、灣潭國小劉昭志遴選六腳國小、平林國小胡協豐遴選灣內國小、義仁國小陳信遴選菁埔國小、菁埔國小劉麗吟遴選平林國小、竹園國小陳建裕遴選社團國小、豐山實驗學校陳玥臻遴選圓崇國小、碧潭國小翁瑞隆遴選龍山國小、光華國小陳永昇遴選義仁國小、龍山國小王國原遴選桃源國小、陳志峰遴選祥和國小、張寶宗遴選太和國小。

侯用校長：梁俊彥遴選至豐山實驗教育學校，吳順發遴選至大同國小，黃銘宗遴選至南興國小，楊素花遴選至光華國小，林進富遴選至達邦國小，賴忠和遴選至香林國小。