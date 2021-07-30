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台南麻豆警公布12處超速拍照地點 3路段防青少年飆車

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市麻豆警分局公布12處超速拍照取締地點。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局公布12處超速拍照取締地點。記者吳淑玲／翻攝

台南麻豆警分局分析今年6月份各類交通事故雖有減少，但肇事原因仍以未注意車前狀況為大宗，另未依規定讓車、起駛未注意來車、未保持安全距離、未保持安全間隔、違反號誌管制規定，也是造成交通事故的主要原因，將持續加強路口停讓及速度管理執法，因應易肇事路段，公布8月份起移動式超速取締地點12處。

1、麻豆區台19甲線麻善大橋(雙向)

2、麻豆區井東里磚子井83之5號(往南)

3、麻豆區市道171線12公里(海埔路段)

4、麻豆區市道176線16.2公里(往東)

5、下營區市道174線14公里處(雙向)

6、下營區台19甲線12.42公里(雙向)

7、六甲區市道165線31.8公里（雙向）

8、六甲區市道165線29.2公里(往北)

9、六甲區台1線299.85公里(南下)

10、六甲區市道174線32.5公里(往東)

11、官田區台1線302.5公里(北向)

12、官田區台84線20.2公里(雙向)

警方指出，隨著疫情逐漸趨緩降至第2級警戒，加上正值暑假期間，不少青少年尋找朋友相約車聚，提醒切勿無照駕駛，另台1線及台84線路幅寬闊，市道174線更是通往東山咖啡公路知名景點，均為民眾車聚競速行駛的熱門路段，在暑假期間，將加強巡邏及守望。

麻豆警分局長邱顯良強調，「暑假期間針對青少年加強淨化環境、防治被害及犯罪預防宣導外，防制危險駕車為當前重點工作項目，若有發現危險駕車情事，一律嚴辦到底，決不寬貸，呼籲民眾勿心存僥倖。」

台南市麻豆警分局統計今年6月份交通事故案件A2類（受傷）發生105件，與去年同期發生202件相比減少97件，另A1類交通事故已連續2個月未發生，交通事故案件量持續下降。轄區麻豆、官田、下營、六甲區交通事故發生率較高路段為台1線13件最高，市道171線及市道176線各8件次之，市道174線6件，市道173線、市道165線、台19甲線、台84線各3件。

發生交通事故案件數時段為上午8點至10點19件最多，6點至8點、16點至18點各發生18件次之，其他依序為18點至20點15件，12點至14點10件，10點至12點9件，14點至16點6件，4點至6點4件，20點至22點3件，22點至24點2件，零點至2點1件。

疫情

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