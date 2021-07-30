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黃偉哲簽「採購BNT疫苗承諾書」 研擬推「疫苗護照」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨台南市議員蔡育輝（左）與李中岑（中）、蔡淑惠（右）今在議會總質詢時演出行動劇，示範注射高端疫苗。記者鄭維真／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝（左）與李中岑（中）、蔡淑惠（右）今在議會總質詢時演出行動劇，示範注射高端疫苗。記者鄭維真／攝影

全國各縣市鬧疫苗荒，國民黨台南市議員李中岑、蔡淑惠、蔡育輝今天在議會總質詢時，呈遞「採購BNT疫苗承諾書」給台南市長黃偉哲，希望讓市民都能盡快打到疫苗，黃補上「在中央政府許可及法律允許的前提下」數個字之後簽署允諾，同時也透露研擬推動「台南市疫苗護照」，有機會讓接種完疫苗的民眾不必梅花座，在疫情期間能有更便利的生活。

3人先是在議事廳上演行動劇，示範注射高端疫苗，蔡育輝戴前副總統陳建仁面具打疫苗，大針筒上寫著「高端疫苗第2期人體試驗」，另一面則寫「安慰劑」，蔡說，「我打完沒不舒服，原來打的是安慰劑」。蔡育輝說，高端疫苗未經3期人體試驗，違反世界科學標準，隨後3人將特製手板遞給黃偉哲，認為衛福部既然緊急授權核准專案製造可以量產，要求民進黨政府禮尚往來，將高端疫苗加倍奉還日本、美國等疫苗捐贈國，展現禮儀風範。

衛生局長許以霖表示，高端疫苗目前已通過第2期人體試驗，第3期人體試驗正在進行中，試驗報告尚未出來。黃偉哲則肯定高端的抗體效價比AZ還高。

李中岑說，許多人陳情希望能打疫苗，包括攤販、保全、保母、義警、義消、計程車司機、公車司機等，每個族群行業都很重要，但卻難搶到疫苗，因此要黃偉哲簽下「採購BNT疫苗承諾書」，要求黃在中央無法提供全市市民足夠疫苗接種之下，動用第二預備金「買足買滿」，讓全市188萬市民都接受2劑國際認證疫苗接種，免受新冠病毒和印度變種病毒的感染。黃偉哲看完承諾書，補上「在中央政府許可及法律允許的前提下」數個字，同意簽署。

蔡淑惠進一步建議，台南應創全國之先製作疫苗護照，讓有打疫苗的人進出公共場所更方便。蔡育輝認為，該護照可讓有接種疫苗的民眾到餐廳用餐、搭公車、逛百貨公司更方便。

黃偉哲表示，市府目前已在規畫疫苗護照，例如接種完疫苗的民眾是否可以不用梅花座、不須用隔板，但前提是須先與衛生、醫學專家討論，至於是用紙本或掃QRcode的方式呈現也還在研擬中。

國民黨台南市議員蔡淑惠建議台南市政府應推動「台南市疫苗護照」。記者鄭維真／翻攝
國民黨台南市議員蔡淑惠建議台南市政府應推動「台南市疫苗護照」。記者鄭維真／翻攝
國民黨台南市議員蔡育輝（右一）與李中岑（左二）、蔡淑惠（左一）今在議會總質詢時呈遞「採購BNT疫苗承諾書」給台南市長黃偉哲（右二）。記者鄭維真／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝（右一）與李中岑（左二）、蔡淑惠（左一）今在議會總質詢時呈遞「採購BNT疫苗承諾書」給台南市長黃偉哲（右二）。記者鄭維真／攝影

高端疫苗 黃偉哲 護照

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