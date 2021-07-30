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服務南科及附近民眾施打疫苗 南科大型接種站今天啟用
台南科學園區廠商員工以及附近地區數以萬計民眾需要施打疫苗，南科管理局為協助民眾方便施打，今天與台南市衛生局合作，在南科園區環東路二段南科健康生活館成立大型接種站，提供民眾預約施打服務。
南科管理局表示，這一處接種站提供南科廠商員工以及附近善化、新市、安定等地區民眾就近施打疫苗，不過要來這邊接送的民眾必須事先上1922官網預約、確定安排時間再過來接種；這處接種站與慈濟設在園區附近的接種站配合，每天最大能量可以打2000人，今天第一天有300人施打。
南科管理局副局長鄭秀絨指出，衞生局希望健康生活館這處接種站定位為「快閃站」，也就是一旦突然有大量疫苗到貨、或必須在短時間內大量施打，這一處接種站將能與慈濟等其他接種站的相互支援配合、達到最快的施打完成率，附近民眾也可以預約就近勾選到這裡施打、節省交通往返與等待時間。
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