服務南科及附近民眾施打疫苗 南科大型接種站今天啟用

台南科學園區廠商員工以及附近地區數以萬計民眾需要施打疫苗，南科管理局為協助民眾方便施打，今天與台南市衛生局合作，在南科園區環東路二段南科健康生活館成立大型接種站，提供民眾預約施打服務。

南科管理局表示，這一處接種站提供南科廠商員工以及附近善化、新市、安定等地區民眾就近施打疫苗，不過要來這邊接送的民眾必須事先上1922官網預約、確定安排時間再過來接種；這處接種站與慈濟設在園區附近的接種站配合，每天最大能量可以打2000人，今天第一天有300人施打。