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西南風強降雨台南永康雨量破74毫米 全市22萬砂包待命
台南小東路地下道因市區強降區有積淹水40公分，上午9時20分解除恢復交通，水利局表示，根據中央氣象局及水情三級應變中心資料顯示，臺南受西南風影響，自今日0時至9時，最大累積雨量為永康區74.5毫米，10分鐘雨量為永康區21毫米，且多個行政區10分鐘降雨量也達15mm毫米，部份區域排水無法及時宣洩，造成少數道路路段積水情況，惟尖峰雨勢通過後即迅速退水。
水利局說今天積淹水災情主要為強降雨集中宣洩不及所致，降雨趨緩後隨即退水，其中，小東地下道一帶於上午8點50分左右積水近40公分，先由警察局派員封閉地下道，避免用路人誤入，雨勢減緩並配合現場抽水機組全力抽排，積水於9點10分即消退，後續由環保局人員接手清理路面，於9點20分左右即開放通行。
水利局指出，過去線狀對流已推入陸地，降雨熱區將由沿海轉移到平地至山區，未來1小時轉移至平地到淺山一帶（後壁以南至歸仁、關廟），再轉移至山區(白河以南至左鎮、龍崎)。影響期間將有時雨量30至45毫米，並有10分鐘10毫米以上的強度，預估本波對流約於早上11時東移至山側後續影響轉小。
水利局也表示，為避免豪大雨造成積淹水災情，已於今日啟動防汛巡查，並確認各項整備工作皆已完成。
今天也邀請風險公司彭啟明博士及成大防災中心李心平副主任針對本周末西南季風影響下，可能帶來之劇烈降雨進行整備會議，此外，各區公所及水利局已備妥22萬包砂包供民眾領用，1800片防水擋板也分配到12個易淹水區公所運用，民眾如有需求，可向當地區公所申請。
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