西南風強降雨台南永康雨量破74毫米 全市22萬砂包待命

台南小東路地下道因市區強降區有積淹水40公分，上午9時20分解除恢復交通，水利局表示，根據中央氣象局及水情三級應變中心資料顯示，臺南受西南風影響，自今日0時至9時，最大累積雨量為永康區74.5毫米，10分鐘雨量為永康區21毫米，且多個行政區10分鐘降雨量也達15mm毫米，部份區域排水無法及時宣洩，造成少數道路路段積水情況，惟尖峰雨勢通過後即迅速退水。

水利局說今天積淹水災情主要為強降雨集中宣洩不及所致，降雨趨緩後隨即退水，其中，小東地下道一帶於上午8點50分左右積水近40公分，先由警察局派員封閉地下道，避免用路人誤入，雨勢減緩並配合現場抽水機組全力抽排，積水於9點10分即消退，後續由環保局人員接手清理路面，於9點20分左右即開放通行。

水利局指出，過去線狀對流已推入陸地，降雨熱區將由沿海轉移到平地至山區，未來1小時轉移至平地到淺山一帶（後壁以南至歸仁、關廟），再轉移至山區(白河以南至左鎮、龍崎)。影響期間將有時雨量30至45毫米，並有10分鐘10毫米以上的強度，預估本波對流約於早上11時東移至山側後續影響轉小。

水利局也表示，為避免豪大雨造成積淹水災情，已於今日啟動防汛巡查，並確認各項整備工作皆已完成。