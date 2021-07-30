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這工作遇毒蛇蜂螫挫傷都是家常便飯 翻山越嶺真辛苦

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
林地測量工作常需要扛著貴重儀器在陡坡上進行測量。記者卜敏正／翻攝
林地測量工作常需要扛著貴重儀器在陡坡上進行測量。記者卜敏正／翻攝

嘉義林管處奮起湖工作站水社寮分站林管員黃忠勇，從事森林護管員25年，日前榮獲109年度優秀森林護管員，直言這份工作比較有機會享受森林芬多精，但工作內容包山包海，遇毒蛇、被蜂螫是家常便飯，必須克服野外環境及氣候危機，沒有恆心毅力、吃苦耐勞精神是撐不下去的。

今年上半年臺灣發生大規模缺水危機，森林火災頻傳，許多民眾透過新聞報導才發現，第一線搶救森林火災的不是消防員，而是林務局森林護管員。每年7月31日是屬於這群人的「世界巡護員日」，森林護管員除搶救森林火災外，舉凡林野巡視、國有林租地管理、野生動植物保育、造林監工、查報取締盜伐濫墾等都是他們的工作項目。

黃忠勇說，非森林相關科系畢業，當時就是為了找一份穩定的工作報考森林護管員，林地巡護是主要工作之一，過往在巡視時發現疑似濫墾或租地擴墾情形，一般的手持式GPS無法精準判定界線，直到3年前嘉義林管處引進公分級測量儀器，並由同仁組成測量隊，才逐漸解決林地界線紛爭。

黃忠勇回憶，需要境界釐清的租地常位於車輛無法抵達的偏遠山區，人員只能背著至少15公斤貴重儀器，在海拔1100至1300公尺山區，徒步走近2小時才能抵達，測量過程中遇毒蛇、蜜蜂、咬人貓或是踩空跌倒、被枯竹刺中、挫傷都是家常便飯，工作的確辛苦。

黃忠勇說，服務即將屆滿25年的表示， 對於林務工作心態，已從最初「為工作而工作」，逐漸轉變為「為保護山林、為喜歡、為健康而工作」，也期盼社會大眾能對他們的工作有更多認識及鼓勵。

黃忠勇是嘉義林管處奮起湖工作站水社寮分站林管員。記者卜敏正／翻攝
黃忠勇是嘉義林管處奮起湖工作站水社寮分站林管員。記者卜敏正／翻攝
森林護管員黃忠勇（中）認為，雖然測量工作很辛苦，但能為承租人解決問題就是支持做下去最大的動力。記者卜敏正／翻攝
森林護管員黃忠勇（中）認為，雖然測量工作很辛苦，但能為承租人解決問題就是支持做下去最大的動力。記者卜敏正／翻攝

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