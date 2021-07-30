台南強降雨 小東地下道積水40公分一度封閉

西南風生成對流胞影響，台南降雨昨晚從沿海一路往市內推進，台南市局部地區達到大雨等級，市區小東地下道今天上午因強降雨，積水達40公分，警方一度派員封閉警戒。

中央氣象局南區氣象中心觀測，對流胞昨晚從台南沿海一路往市內推進，台南市區今天凌晨至上午，偶爾出現雷雨及強降雨，上午8時20分至上午9時20分，永康區、仁德區及安定區都出現時雨量達到40毫米的大雨。

台南最新水情資訊顯示，台南市北區3小時累積雨量35.5毫米，中西區26.5毫米，安平區22.5毫米；這些區域都屬於台南舊城區，市民明顯感受到又急又大的雨勢。

台南市政府獲報，銜接東區與北區的交通要道－小東地下道，因強降雨而積水40公分，一度派出警員封閉警戒主幹道，改由旁邊機車道進出；目前已解除封閉，開放通行。

市政府表示，線狀對流已推入台南陸地，降雨熱區將由沿海轉移到平地至山區，未來1小時轉移至平地到淺山一帶（後壁區以南至歸仁區、關廟區），未來2小時轉移至山區（白河區以南至左鎮區、龍崎區）。

市政府指出，影響期間將有時雨量30毫米至45毫米，且有10分鐘10毫米以上的強度，預估這波對流影響約於上午11時才會變小。

南區氣象中心人員表示，台南天氣未來一週仍不穩定，明天（7月31日）及後天（8月1日）還會出現較大雨勢。