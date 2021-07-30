森林護管員守護山林我驕傲！林務局慶祝世界巡護員日

上半年台灣缺水危機，森林火災頻傳，其中嘉義林區管理處管轄的阿里山及玉山杜鵑營地大火，引起國人關注，民眾透過媒體報導發現，原來搶救森林大火是林務局森林護管員，每年7月31日是屬於這群人的「世界巡護員日」，嘉義林管處黃忠勇榮獲109年度優秀森林護管員，現身分享工作。

黃忠勇非森林相關科系畢業，因緣際會1996年通過招考進入嘉義林區管理處。黃忠勇說，每當親人問起他的工作，都會羨慕地認為森林護管員是可以爬山健身、吸收芬多精又有錢賺的好職業，事實上，森林護管員除工作內容包山包海，還得克服野外環境及氣候帶來危險，沒有恆心毅力、吃苦耐勞的精神是無法長久撐下去的。

森林護管員除搶救森林火災，舉凡林野巡視、國有林租地管理、野生動植物保育、造林監工、查報取締盜伐濫墾等都是工作項目。

服務25年的黃忠勇說，巡視發現疑似濫墾或租地擴墾，一般手持式GPS 無法精準判定界線，造成管理困擾，直到2018年嘉義林管處引進公分級測量儀器，由同仁組成測量隊，才逐漸解決林地界線紛爭。

黃忠勇回憶，需鑑界釐清租地常位在車輛無法抵達偏遠山區，至少背負15公斤儀器，在海拔1100至1300公尺徒步走1、2小時才能抵達，測量過程遇到毒蛇、蜜蜂、咬人貓或踩空跌倒、被枯竹刺中、挫傷都是家常便飯，工作雖然辛苦，能為承租人解決多年租地界線不明確問題，讓他感到欣慰。

他表示，從剛上班「為工作而工作」心態，轉變為「保護山林、為喜歡、為健康工作」，社會對他們工作多認識鼓勵，是支持他們守護山林最大動力。 森林護管員在林地測量過程中，遇毒蛇、蜜蜂、咬人貓，或是遭枯竹刺中、滑倒