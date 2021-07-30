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降雨豐曾文水庫恢復湖光山色 防疫降級觀光遊艇復航

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
防疫降級，嘉義縣大埔鄉公所以公共造產招標，委託曾文水庫育樂公司經營的觀光遊艇降載，恢復載客遊湖，但須遵守防疫指引。圖／取自曾文水庫育樂公司官網
防疫降級，嘉義縣大埔鄉公所以公共造產招標，委託曾文水庫育樂公司經營的觀光遊艇降載，恢復載客遊湖，但須遵守防疫指引。圖／取自曾文水庫育樂公司官網

拜5、6月梅雨鋒面帶來豐沛雨量，台灣規模最大的曾文水庫蓄水率攀升，連同烏山頭水庫，蓄水量突破4億噸大關，嘉南地區恢復農業灌溉，曾文水庫恢復湖光山色美景，27日防疫降級，嘉義縣大埔鄉公所以公共造產招標，委託曾文水庫育樂公司經營的觀光遊艇降載，恢復載客遊湖，但須遵守防疫指引。

曾文水庫育樂公司共有5艘觀光遊艇，載遊客遊湖，曾文水庫湖光明媚，大兩灌注水庫，湖光山色更加動人，大埔鄉公所說，觀光遊艇在防疫降為2級警戒後，遵循防疫指引，座位保持安全距離，減量搭船人量，開放水庫觀光遊艇之旅，半日遊，可以到湖中釣魚平台，觀賞老鷹俯衝湖面。

新冠肺炎疫情衝擊，曾文水庫觀光遊艇5艘遊艇共20多名員工，因遊客減少一半，收益大減，咬牙苦撐，盼到防疫降級載客，防疫不敢鬆懈，曾文水庫育樂公司說，遊艇開始開航，觀景樓餐廳也可以提供內用，依照政府規定，座位需要每人保持1.5公尺社交距離，記得要戴口罩，防疫一起努力！

到曾文水庫遊玩，享受「湖濱散記」與戀戀山城中的寧靜悠閒，觀光遊艇有專業解說員，坐船上飽覽水天一色的曾水煙波，觀賞天空黑鳶盤旋，到山豬島看荒野山豬覓食，讓旅客體會水鄉山城之美。

嘉縣文化觀光局說，曾文水庫是台灣第一大水庫，集水區全部位在縣境，集水區及周圍大埔風景區結合，從台三線曾文溪上游大埔橋，可觀望氣壯山河曾文溪谷，有如長江三峽， 沿台三線往南走有多處景點，公路旁設景觀亭可眺 望雄偉大霸山光水色，層巒疊嶂，碧波萬頃。

曾文水庫湖光明媚，大兩灌注水庫，湖光山色更加動人。圖／大埔鄉公所提供
曾文水庫湖光明媚，大兩灌注水庫，湖光山色更加動人。圖／大埔鄉公所提供
防疫降級，嘉義縣大埔鄉公所以公共造產招標，委託曾文水庫育樂公司經營的觀光遊艇降載，恢復載客遊湖，但須遵守防疫指引。圖／大埔鄉公所提供
防疫降級，嘉義縣大埔鄉公所以公共造產招標，委託曾文水庫育樂公司經營的觀光遊艇降載，恢復載客遊湖，但須遵守防疫指引。圖／大埔鄉公所提供
曾文水庫湖光明媚，大兩灌注水庫，湖光山色更加動人。圖／大埔鄉公所提供
曾文水庫湖光明媚，大兩灌注水庫，湖光山色更加動人。圖／大埔鄉公所提供
曾文水庫湖光明媚，大兩灌注水庫，湖光山色更加動人，圖為山豬島。圖／大埔鄉公所提供
曾文水庫湖光明媚，大兩灌注水庫，湖光山色更加動人，圖為山豬島。圖／大埔鄉公所提供
曾文水庫湖光明媚，大兩灌注水庫，湖光山色更加動人，圖為山豬島。圖／大埔鄉公所提供
曾文水庫湖光明媚，大兩灌注水庫，湖光山色更加動人，圖為山豬島。圖／大埔鄉公所提供

水庫 曾文 遊艇

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