南科與沙崙綠能帶動 台南新增155家投資逾4千就業機會

台南市經濟發展局統計今年1月至6月，新增155家投資案，吸引127億元投資額，創造278億元產值，增加4141個就業機會，分析主要得力於南科台南園區與沙崙智慧綠能科學城兩大引擎帶動下，產業聚落更趨完整，生活機能也不斷提昇，從經濟面、產業面、人才面、移居面，臺南都擁有長年穩扎穩打的根基支撐，並隨著全球產業趨勢變化，積極爭取創新和傳統產業並進發展，成為臺灣最具投資潛力的城市。

台南市長黃偉哲每月召開投資會報中，列管2億元以上重大投資案共94案，投資額達3125億元，黃偉哲表示，台南製造業產業種類多元，產業聚落供應鏈完整，並具備充足、優質之人才，這些都是吸引企業投資進駐的誘因，再加上臺南擁有廣闊腹地，對於垂直整合產線的國際化企業來說更是一大誘因。

經發局長陳凱凌表示，近年電商產業高速發展，且臺南因高科技與優勢產業發展蓬勃，吸引優秀專業人才移入，加上位處臺灣南部之中心位置，不僅成為電商物流中心的地理優勢，也吸引商業服企業投資，如富邦媒體南區儲配運輸物流中心、尚騰集團台南保時捷中心在今年動土，未來完工後將為臺南帶來超過42億元投資及新增595個就業機會。