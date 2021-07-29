不畏疫情台南上半年增155件投資案 挹注127億元

COVID-19疫情雖衝擊產業，台南市政府經濟發展局今天公布今年1至6月台南市共新增155件投資案，吸引新台幣127億元投資額，預計創造278億元產值及4141個就業機會。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖衝擊產業，台南市經濟發展局長陳凱凌表示，台南市在南科台南園區與沙崙智慧綠能科學城兩大引擎帶動下，產業聚落更趨完整，生活機能也不斷提升。

陳凱凌說，台南在經濟面、產業面、人才面及移居面都有良好根基支撐，並隨著全球產業趨勢變化，積極爭取創新、傳統產業並進發展。

陳凱凌指出，近年電商產業快速發展，台南因高科技與優勢產業發展蓬勃，吸引優秀專業人才移入，加上位處台灣南部中心位置，具有電商物流中心的地理優勢，也吸引商業服務企業投資。

例如富邦媒體南區儲配運輸物流中心、尚騰集團台南保時捷中心於今年動土，完工後可望帶來超過42億元投資及595個就業機會。

他說，截至今年6月底止，台南市公司、商業登記家數合計11萬2755家，總登記資本額9954億元，市府每月由台南市長黃偉哲召開投資會報，列管2億元以上重大投資案共94案，顯示台南投資發展潛力持續被看好。