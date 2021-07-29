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施政滿意度比去年成長 嘉市黃敏惠這2項奪全國之冠

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
遠見雜誌施政滿意度調查，嘉義市長黃敏惠（左）連3年獲4.5顆星。圖／嘉義市政府提供
遠見雜誌施政滿意度調查，嘉義市長黃敏惠（左）連3年獲4.5顆星。圖／嘉義市政府提供

遠見雜誌今天公布2021年縣市長施政滿意度調查，嘉義市長黃敏惠連3年獲4.5顆星，今年滿意度73.5%，比去年成長1.4個百分點，施政分數73.8分則年增2.3分，且嘉市在「醫療衛生」及「消防與公共安全」勇奪全台之冠、「警政治安」本島第一，8大面向淨滿意度本島第4。

「感謝市民支持及市府團隊努力！」市長黃敏惠表示，市府團隊除致力打造「全齡共享、世代宜居」，也將極力向中央爭取紓困振興方案，同時再次呼籲中央盡速撥補疫苗，早日讓人民恢復日常生活。

市府強調，據調查結果，嘉市與花縣是唯一與去年成績相比有上升的縣市，嘉市包含、教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生及觀光休閒等面向，都位於全國前段班，「醫療衛生」及「消防與公共安全」奪得全台之冠，「警政治安」為本島第一。

市府指出，嘉市人口密度全國第2，去年火災發生率全國最低，但仍未掉以輕心，全面普查轄內高風險建築及場所裝設住警器，截至今年4月底止，安裝率達7成5以上，創歷年新高；治安方面，更利用「區域廊道科技執法」及「道安多元應用整合平臺」等科技，協助警民解決社區問題。

市府指出，全市疫苗涵蓋率在7月26日已達35.14%，防疫超前，也積極提升4家專責醫院檢驗量能，且採區域聯防模式，設立兩處大型接種站，與多家醫療院所合作提供疫苗施打。

嘉義市長黃敏惠（右二）今年在遠見雜誌的施政滿意度調查，滿意度73.5%，比去年成長1.4個百分點。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）今年在遠見雜誌的施政滿意度調查，滿意度73.5%，比去年成長1.4個百分點。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）於遠見雜誌施政滿意度，「醫療衛生」及「消防與公共安全」奪得全台之冠。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）於遠見雜誌施政滿意度，「醫療衛生」及「消防與公共安全」奪得全台之冠。圖／嘉義市政府提供

疫苗 黃敏惠

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