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台南T-Bike新化武德殿站啟用 緊鄰百年老街及日式宿舍

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公共自行車T-Bike增加新化武德殿服務據點，已經啟用。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車T-Bike增加新化武德殿服務據點，已經啟用。記者吳淑玲／攝影

台南市公共自行車T-Bike增加新服務據點，新化老街知名景點新化武德殿站完工啟用，緊鄰歷史建築武德殿及日式宿舍區、大目降故事館等，在疫情警戒調降之後，新化武德殿和楊逵文學館將在8月3日重新開放，提供遊客賞新化周邊景點的新選擇。鄰近在新市車站、永康車站及崑山科大都有T-Bike站。

新化的第一座T-Bike 站位在武德殿東側的停車場旁，台南市政府交通局多次進行設置環境測量，選定武德殿停車場（原自行車停放區）進行設置T-bike (bike) 32部型置放架。為新化的觀光再添一便利交通工具，讓來新化的旅人能以最環保便利、經濟的方式，探索新化之美，更深入瞭解這百年小鎮的文化。

目前台南共有77座T-Bike站，定期檢討營運量後3名進行移站，新化目前僅設1站，鄰近在新市車站、永康車站及崑山科大都有T-bike站，新化區公所表示，有民眾反應只設1站太少，但依目前現況，T-Bike站較符合在地居民及外地遊客方便騎乘逛市場、老街吃美食等。

新化入選交通部經典小鎮，新化老街百年建築立面也同步陸續整修完成，加上168觀光公路沿著虎頭埤、中興大學新化林場等景點多，加上T-bike 站啟用，武德殿及楊逵文學紀念館在8月3日重新開放，但歐威館暫不開放，配合疫情降為2級，仍要遵守防疫指引，以及室內容留人數限制等，公所表示，目前遊客仍以家庭式小團體為主，不會有團客，騎T-Bike 到周邊景點更方便。

台南市交通局表示，T-Bike從2016年8月啟用，目前有76處租賃站及1824輛車持續營運中，使用人次已突破333萬，疫情期間T-Bike租賃站及公共自行車每日以酒精擦拭辦理消毒作業，請民眾放心騎乘。

台南市公共自行車T-Bike增加新化武德殿服務據點，旁邊就是歷史建築武德殿。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車T-Bike增加新化武德殿服務據點，旁邊就是歷史建築武德殿。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車T-Bike增加新化武德殿服務據點，已經啟用。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車T-Bike增加新化武德殿服務據點，已經啟用。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車T-Bike增加新化武德殿服務據點，已經啟用。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車T-Bike增加新化武德殿服務據點，已經啟用。記者吳淑玲／攝影

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