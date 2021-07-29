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嘉義縣龍眼蜜評鑑出爐 農會父親節蛋糕用特等獎龍眼蜜

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣農會為嚴選蜂蜜設計新包裝，不惜成本採用特等獎龍眼蜂蜜製作父親節蜂蜜蛋糕。圖／嘉縣府提供
嘉義縣農會為嚴選蜂蜜設計新包裝，不惜成本採用特等獎龍眼蜂蜜製作父親節蜂蜜蛋糕。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府今年首度舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，上午在縣府舉行特等蜂蜜發表會，縣長翁章梁掛保證，選拔出來的都是最純正蜂蜜，推蔫消費者安心選購，以行動支持蜂農。

農會為嚴選蜂蜜設計新包裝，不惜成本採用特等獎龍眼蜂蜜製作父親節蜂蜜蛋糕，翁章梁與農會總幹事黃貞瑜主持產品發表會，龍眼蜂蜜與蛋糕香氣四溢。

龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，由嘉縣農會承辦，翁章梁、黃貞瑜、中埔鄉農會總幹事李碧雲、布袋鎮農會總幹事林瑞蓬、六腳鄉農會總幹事陳宥樺及特等獎蜂農出席發表會。

國產龍眼蜂蜜品質評鑑競賽特等獎得主鹿草鄉鄧名賀、柯明群；中埔鄉簡廷謀；六腳鄉陳水通；布袋鎮陳文政。頭等獎得主鹿草鄉鄧凱文、張耿銘、蘇素玲、吳杰樺、鄧全松、陳國峯；中埔鄉黃子泓、林健銘、吳政欽、吳景煌、張彥文、林明紳；大林鎮蘇百希；梅山鄉何逸文、何斌順；大林鎮張坤地、郭永松。

鄧明賀說，民眾想挑選好蜂蜜，選擇經過評選的蜂蜜就對了；蜂農柯明群說，蜂蜜可用透明度和氣泡分辨，純正龍眼蜂蜜不融於水，會有氣泡，且不透明，聞起來有香純的龍眼花香。

黃貞瑜說，縣農會為獲獎蜂蜜設計質感精美新包裝，父親節將近，農會不惜成本使用特等獎蜂蜜，請烘焙師傅製作蜂蜜蛋糕，讓消費者認識嘉縣優質蜂蜜；歡迎訂購，洽電嘉義縣農會展售中心05-2365111，或鹿草鄉、中埔鄉、梅山鄉、大林鎮、布袋鎮農會。

嘉義縣政府今年首度舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，上午在縣府舉行特等蜂蜜發表會，縣長翁章梁（中）掛保證，選拔出來的都是最純正蜂蜜，推蔫消費者安心選購，以行動支持蜂農。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府今年首度舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，上午在縣府舉行特等蜂蜜發表會，縣長翁章梁（中）掛保證，選拔出來的都是最純正蜂蜜，推蔫消費者安心選購，以行動支持蜂農。圖／嘉縣府提供
嘉義縣農會為嚴選蜂蜜設計新包裝，不惜成本採用特等獎龍眼蜂蜜製作父親節蜂蜜蛋糕，縣長翁章梁(右二)與縣農會總幹事黃貞瑜(左二)主持產品發表會，龍眼蜂蜜與蛋糕香氣四溢。圖／嘉縣府提供
嘉義縣農會為嚴選蜂蜜設計新包裝，不惜成本採用特等獎龍眼蜂蜜製作父親節蜂蜜蛋糕，縣長翁章梁(右二)與縣農會總幹事黃貞瑜(左二)主持產品發表會，龍眼蜂蜜與蛋糕香氣四溢。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府今年首度舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，上午在縣府舉行特等蜂蜜發表會，縣長翁章梁（右六）掛保證，選拔出來的都是最純正蜂蜜，推蔫消費者安心選購，以行動支持蜂農。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府今年首度舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，上午在縣府舉行特等蜂蜜發表會，縣長翁章梁（右六）掛保證，選拔出來的都是最純正蜂蜜，推蔫消費者安心選購，以行動支持蜂農。圖／嘉縣府提供

蜂蜜 農會 中埔

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