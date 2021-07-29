聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義縣龍眼蜜評鑑出爐 農會父親節蛋糕用特等獎龍眼蜜
嘉義縣政府今年首度舉辦國產龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，上午在縣府舉行特等蜂蜜發表會，縣長翁章梁掛保證，選拔出來的都是最純正蜂蜜，推蔫消費者安心選購，以行動支持蜂農。
縣農會為嚴選蜂蜜設計新包裝，不惜成本採用特等獎龍眼蜂蜜製作父親節蜂蜜蛋糕，翁章梁與農會總幹事黃貞瑜主持產品發表會，龍眼蜂蜜與蛋糕香氣四溢。
龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，由嘉縣農會承辦，翁章梁、黃貞瑜、中埔鄉農會總幹事李碧雲、布袋鎮農會總幹事林瑞蓬、六腳鄉農會總幹事陳宥樺及特等獎蜂農出席發表會。
國產龍眼蜂蜜品質評鑑競賽特等獎得主鹿草鄉鄧名賀、柯明群；中埔鄉簡廷謀；六腳鄉陳水通；布袋鎮陳文政。頭等獎得主鹿草鄉鄧凱文、張耿銘、蘇素玲、吳杰樺、鄧全松、陳國峯；中埔鄉黃子泓、林健銘、吳政欽、吳景煌、張彥文、林明紳；大林鎮蘇百希；梅山鄉何逸文、何斌順；大林鎮張坤地、郭永松。
鄧明賀說，民眾想挑選好蜂蜜，選擇經過評選的蜂蜜就對了；蜂農柯明群說，蜂蜜可用透明度和氣泡分辨，純正龍眼蜂蜜不融於水，會有氣泡，且不透明，聞起來有香純的龍眼花香。
黃貞瑜說，縣農會為獲獎蜂蜜設計質感精美新包裝，父親節將近，農會不惜成本使用特等獎蜂蜜，請烘焙師傅製作蜂蜜蛋糕，讓消費者認識嘉縣優質蜂蜜；歡迎訂購，洽電嘉義縣農會展售中心05-2365111，或鹿草鄉、中埔鄉、梅山鄉、大林鎮、布袋鎮農會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言