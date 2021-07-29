台南110年度路平專案敲定 預定執行37條道路

台南市政府今天表示，台南市110年度路平專案執行計畫已敲定，預定辦理21件、37條道路改善工程，如今完成4件發包作業，將開工進場施作。

台南市政府工務局人員今天指出，台南市路平專案執行計畫已完成4件發包作業，其中民生路（湯德章紀念公園圓環至西門路）、中山路（湯德章紀念公園圓環至台南車站圓環）、和緯路（文賢路至西門路）等3件路面改善工程，預定9月進場施作。

台南市110年度預定辦理路平專案路段，包括民生路（湯德章紀念公園圓環至西門路）、中山路（湯德章紀念公園圓環至台南車站圓環）、和緯路（文賢路至西門路）、公園路（成功路至中正橋）、安明路（海尾路至北汕尾路）（不含海尾橋及本淵橋工區範圍）、安吉路3段（本原街2段106巷至公學路1段124巷）等。

以及麻豆區興國路（市道171~新生南路）、仁愛路（新生南路~興國路）、尚頂路（台1線至正南三路）、新營區民生路（金華路口至長榮路）、東興路（民治路至東興八街）及東學路、學甲區濟生路（中華路3段至宮西路）、寶發路（中正路至信義路段）及信義路（寶發路至華宗橋段）。

還有佳里區佳北路、光復路、忠孝路、延平路、中山路及南24線、歸仁區大武路3段（中正南路2段至長榮路1段）、後壁區南80線及南85線道路改善工程、新營區建業路（延平路至新生路）、後壁區南82線（2.1K~2.7K及7.4K~8.3K）等路段。