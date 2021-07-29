水患威脅土庫鎮民生活 雲縣花1800萬治水明年完工
雲林縣土庫鎮東平里部分地勢低窪，每逢大雨或颱風季節，急降雨一來就會積水，且無法即時宣洩造成淹水情形，當地居民苦不堪言，縣長張麗善和縣府水利處至現場會勘並舉辦說明會，計劃投入1800多萬元進行治理工程改善當地排水系統，最快明年中旬完工，可緩解地方長年受水患威脅。
縣議員王鈺齊屢接獲土庫鎮東平里民反映，村莊內只要遇上大雨，就常積水未退，「走路像在涉水」，造成日常生活十分艱辛，也飽受困擾，更影響到民生及經濟。
水利處今到當地舉辦說明會指出，依當地排水系統規畫，將實施馬公厝支線東平里段治理工程，改善排水溝斷面尺寸，並逐步加大通洪斷面，日後遇強降雨得維持排水功能而不溢流，水流將會引入馬公厝大排系統排出。
縣長張麗善表示，該工程經費獲經濟部水利署補助1898萬元，所改善的施工長度約600公尺，範圍自新生街，沿民生路至仁愛街，工期約200日曆天，目前已完成發包作業，下月初開工，預計明年中完工。
張麗善指出，由於此次工程施作範圍緊鄰居民住家環境，縣府同時辦理鄰房鑑定，若住戶後續有因工程關係造成房屋龜裂、傷痕等相關情形，可獲損害賠償；此計畫除改善排水，也將一併修復路面，緩解地方水患，也確保民眾行的安全。
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