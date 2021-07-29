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家庭生計因疫陷困 雲縣提案爭取各級學生學雜費全免

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣議會近日接連提案建請中央普發現金1萬元紓困金，及爭取各級學生下一學年新學期學雜費全免，縣府表示今天已行文中央，望中央聽見人民心聲，協助大家度過眼前難關。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣議會近日接連提案建請中央普發現金1萬元紓困金，及爭取各級學生下一學年新學期學雜費全免，縣府表示今天已行文中央，望中央聽見人民心聲，協助大家度過眼前難關。記者陳苡葳／翻攝

國內疫情3級警戒實施2個多月，嚴重衝擊生計，行政院擬再推出振興券，雲林縣議會國民黨、民意、誠信聯盟等黨團，26日聯合提案建請中央改發現金1萬元紓困金，今再針對大學及大專生、高中職、國中小及幼稚園等，爭取下一學年新學期學雜費全免，縣府表示已行文中央，望中央聽見地方人民心聲，協助家長及學生減輕經濟壓力，度過眼前難關。

縣長張麗善表示，振興券緩不濟急，且有很多「紓困孤兒」領不到補助，她也認同議會提案，政府應普發現金平均補助，否則紓困金申請條件設限多，造成許多人「領無」，應不設門檻全面普發。

張麗善今天說，3級警戒四度延長，直至7月27日起才降級，對台灣經濟造成重大影響，百業蕭條，許多家有小孩的家長甚至因此收入頓減，苦不堪言；有些家庭經濟困難的學生，更得利用暑期打工賺錢，但因疫情機會也減少了，無疑是雪上加霜。

現行的補助對象主要針對低收、中低收入戶，或因疫情發生經濟、家庭等變故，並非全面受到照顧。教育處統計，縣內國中小生4萬8千多人，其中弱勢生就不只5千人；雖然國中小為義務教育，學費免費，但推估雜費總額就約需6千多萬元。

縣議會昨天再提出訴求，要求縣府將此問題反映予中央，縣議員李明哲今天對此請教育處持續爭取；張麗善指出，110學年度新學期9月份開學在即，預想「繳納學雜費」將成家長及學生的經濟一大負擔，縣府今天正式行文行政院，建請中央採納「110學年度上學期學雜費全免」提案。

疫情

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