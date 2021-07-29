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酷夏36度高溫 她贈這杯涼飲讓台中波麗士生津解渴

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市一家飲料店張姓店長有感警察辛勞，前天送上2百杯冰涼飲品到台中市警局第三分局，希望疫情降為二級，但愛心不降級，以行動支持波麗士。圖／台中市警察局第三分局提供
台中市一家飲料店張姓店長有感警察辛勞，前天送上2百杯冰涼飲品到台中市警局第三分局，希望疫情降為二級，但愛心不降級，以行動支持波麗士。圖／台中市警察局第三分局提供

台中市連日突破35度高溫，員警巡邏一趟返崗，幾乎人人汗流浹背，台中市一家飲料店張姓店長有感警察辛勞，前天送上2百杯冰涼飲品到台中市警局第三分局，希望疫情降為二級，但愛心不降級，以行動支持波麗士。

台中市南區一家連鎖飲料店張姓店長，有感疫情降為二級，警察在防疫期間相當辛苦，前天(27日)特地帶著店內200杯香醇的冰涼飲品，慰勞台中市警察局第三分局員警。

員警從高溫36度的室外勤畢返回派出所，喝到來自民眾的愛心，不但消暑生津止渴，更覺得「揪感心」。

第三警分局分局長張則誠感謝社會各界疫情期間持續送暖，同仁感到莫大的鼓勵，二級警戒期間，仍請民眾配合防疫措施，外出全程配戴口罩，洗手消毒不可少，並請民眾遵守人流管制、維持社交距離等相關規定，全民齊心防疫，一起守住這「疫」關。

台中市一家飲料店張姓店長有感警察辛勞，前天送上2百杯冰涼飲品到台中市警局第三分局，希望疫情降為二級，但愛心不降級，以行動支持波麗士。圖／台中市警察局第三分局提供
台中市一家飲料店張姓店長有感警察辛勞，前天送上2百杯冰涼飲品到台中市警局第三分局，希望疫情降為二級，但愛心不降級，以行動支持波麗士。圖／台中市警察局第三分局提供

台中市 警察 疫情

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