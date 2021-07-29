勞工局在南科艾杰旭辦安衛教育訓練 盼深化業者職安

台南市府勞工局今天在南科艾杰旭顯示玻璃台南廠舉辦「安衛家族」教育訓練線上課程，希望深化南科相關業者「職業安全衛生認知」。

第一堂由南區職安衛中心檢查員林聖壹解說「承攬商管理及相關職安法規」，他強調為避免或降低承攬人發生事故致傷亡或設備損毀，事業單位須建立一套包含承攬人選擇、評估、作業管理、績效考核等機制管理制度，強化管理，並提升承攬人知識及技術能力，才能有效達成災害預防目的。

第二堂課「人因性危害預防」，南區勞工健康服務中心職能治療師李俐穎指出，勞保局108年統計勞保傷病給付最高比例以肌肉骨骼傷害為主，探究原因有姿勢不良、過度施力及重複性動作等；而職安衛設施規則明訂：雇主使勞工從事重複性作業，為避免勞工因姿勢不良、過度施力及作業頻率過高等原因，促發肌肉骨骼疾病，應採取人因性危害預防措施；她也帶領大家實際演練各項強化個人肌力動作及伸展。