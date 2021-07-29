支持職災勞工復工 台南市補助工作強化交通費每次100元

台南市勞工局今天表示，為鼓勵並協助設籍本市的職災勞工重返職場，透過功能性運動、真實或模擬性的工作活動、職務再設計等工作強化方式，以改善職災勞工的生理、心理及社會功能，訂定「職業災害勞工參加工作強化訓練交通補助實施計畫」。申請資格為設籍台南市的職災勞工，參加本市轄內辦理工作強化中心的工作強化訓練，在申請期間未領取政府補助相關交通費者，按實際參加次數核給每人每次交通費補助100元。

勞工局長王鑫基表示，為協助職災勞工順利復工，台南市轄內的工作強化中心原由成功大學附設醫院職能治療中心辦理，106年度財團法人奇美醫院也設置工作強化中心，嘉惠更多職災勞工，提供相關補助申請諮詢及工作能力訓練，使職災勞工能儘快回到工作崗位。工作強化中心之各項服務皆免費，若有職災工作強化相關問題可透過職災個管員協助轉介。

此外，考量有些雇主常在勞工發生職災後，即要求勞工儘快返回職場工作，忽略勞工生理、心理及社會功能等尚未恢復，造成勞資爭議，這種情形也可透過工作強化中心進行入場評估，與雇主協調復工方式，對參加工作強化的職災勞工有實質的助益。

111年5月1日上路的「勞工職業災害保險及保護法」以專法的形式，將勞工保險條例的職業災害保險，及職業災害勞工保護法的規定予以整合，受僱勞工強制加保，提升各項給付，保障勞工災後生活，雇主也能藉由少許保費，有效分攤補償責任，並整合職災預防與重建業務，使整體職災保障制度更完善。

另針對發生職災的勞工家庭，台南市勞工局推動「職業災害勞工個案主動服務計畫」，由職災個管員提供職災勞工職災法令及權益諮詢、心理支持及社會適應服務，協助請領職災給付或津貼，並轉介就業服務、職業訓練、醫療職能復健、職業重建、法律協助、急難救助等資源，民眾若有職災相關問題，可洽勞工局職災服務專線（06）6377337（民治）；（06）2991111分機1036、8535、8538（永華）。