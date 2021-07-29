嘉義縣第4輪疫苗預約接種逾萬人登記 明天全面開打

嘉義縣力拚6成防護力，第4輪預約接種27日上午10點至昨天為止，累計逾1萬4千人登記，明天全面開打，首日近9千人登記，接種到8月6日，共將開設17場大型接種站、187個日間、41場夜間接種診次。

縣長翁章梁呼籲民眾接到簡訊後，請盡速上網預約，第5輪「1922」預約平台27日重啟「意願登記」，新增高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇，打造社區防護力，請大家一起相互關心親朋好友「登記了沒？疫苗打了沒？」。

中央疫情指揮中心表示，第4輪疫苗預約接種自27日上午10點至29 日12點，對象為1983年12月31日 (含)前出生民眾，不管是否收到簡訊通知，只要符合資格者皆可預約，施打期間自30日至8月6日止，嘉義縣第2輪有1萬3943人預約，完成接種率達100%，第3輪接種中，原預計今天達25%涵蓋率，26日超前達標25.51%，28日達26.57%，將朝6成涵蓋率努力。

對不習慣3C產品的長輩，翁章梁說，除請家中年輕人、鄰居幫忙外，衛生所、公所及村辦公室都提供服務；第四輪對象為38歲以上民眾，嘉縣將有2萬零454人接獲預約接種簡訊，27日上午10點開放接種登記，至下午3點已近9千人登記，十分踴躍，嘉縣除17場大型接種站外，也開設187個日間、41個夜間接種時段，方便民眾選擇，明天全面開打。