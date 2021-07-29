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幼兒園補習班復課家長開心孩子重新適應 嘉縣府稽查
防疫降級，嘉義縣幼兒園、補習班陸續復課，家長開心不必再請假管教孩子，孩子居家上課久，重回學校、補習班，部分孩子還不習慣無手機、平板電腦的學習，嘉義縣政府教育處展開稽查，到目前未發現違規。
教育處說，全縣公幼還在放暑假，48家私立幼兒園，已開園復課有43所，比例89%，教職員復課前14天打疫苗，未打疫苗要接受快篩陰性，按教育部防疫規範，幼兒與教師要量測體溫2次，用餐時配置隔板，午休睡覺也間隔。
家長帶小朋友到幼兒園，小朋友看到課桌隔板，感到好奇，老師解說是防疫保護大家，有的小朋友居家久了，天天看手機、平板，上學還不習慣沒有3Ｃ的學習，教育處人員說，私幼復課都符合防疫規範。
根據教育部公布防疫指引，幼兒園教室容留人數以室內面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算；大多數家長都將孩子送到幼兒園，但仍有家長還在觀望疫情，未將孩子送到幼兒園，隨著疫情趨緩，加上8月是新學期收費日，將會有更多孩子返校。
另，嘉義縣200多家補習班陸續復課，家長開心將孩子送到補習班，依防疫規定，補習班教職員及工作人員須打疫苗14天，或3天內快篩陰性證明，教室課桌用隔板，拉開防疫社交距離。
縣府26日為補習班教職員及工作人員打疫苗，未滿14天由衛生局免費快篩，部分孩子到補習班還不習慣沒有3Ｃ的學習，補習班教師陪伴協助孩子收心，專注學習。
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