快訊

為拚觀光「加料」歷史？他考證澎湖「南進指揮所」奇談

台2線瑞芳段1聯結槽車追撞3車 雙向交通中斷大塞車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幼兒園補習班復課家長開心孩子重新適應 嘉縣府稽查

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣48家私立幼兒園，已開園復課有43所，教室上課都符合防疫規範。記者魯永明／翻攝
嘉義縣48家私立幼兒園，已開園復課有43所，教室上課都符合防疫規範。記者魯永明／翻攝

防疫降級，嘉義縣幼兒園補習班陸續復課，家長開心不必再請假管教孩子，孩子居家上課久，重回學校、補習班，部分孩子還不習慣無手機、平板電腦的學習，嘉義縣政府教育處展開稽查，到目前未發現違規。

教育處說，全縣公幼還在放暑假，48家私立幼兒園，已開園復課有43所，比例89%，教職員復課前14天打疫苗，未打疫苗要接受快篩陰性，按教育部防疫規範，幼兒與教師要量測體溫2次，用餐時配置隔板，午休睡覺也間隔。

家長帶小朋友到幼兒園，小朋友看到課桌隔板，感到好奇，老師解說是防疫保護大家，有的小朋友居家久了，天天看手機、平板，上學還不習慣沒有3Ｃ的學習，教育處人員說，私幼復課都符合防疫規範。

根據教育部公布防疫指引，幼兒園教室容留人數以室內面積扣除固定設施設備後，除以2.25平方公尺計算；大多數家長都將孩子送到幼兒園，但仍有家長還在觀望疫情，未將孩子送到幼兒園，隨著疫情趨緩，加上8月是新學期收費日，將會有更多孩子返校。

另，嘉義縣200多家補習班陸續復課，家長開心將孩子送到補習班，依防疫規定，補習班教職員及工作人員須打疫苗14天，或3天內快篩陰性證明，教室課桌用隔板，拉開防疫社交距離。

縣府26日為補習班教職員及工作人員打疫苗，未滿14天由衛生局免費快篩，部分孩子到補習班還不習慣沒有3Ｃ的學習，補習班教師陪伴協助孩子收心，專注學習。

嘉義縣48家私立幼兒園，已開園復課有43所，教室上課都符合防疫規範。記者魯永明／翻攝
嘉義縣48家私立幼兒園，已開園復課有43所，教室上課都符合防疫規範。記者魯永明／翻攝
嘉義縣200多家補習班陸續復課。記者魯永明／翻攝
嘉義縣200多家補習班陸續復課。記者魯永明／翻攝
嘉義縣48家私立幼兒園，已開園復課有43所，教室上課都符合防疫規範。記者魯永明／翻攝
嘉義縣48家私立幼兒園，已開園復課有43所，教室上課都符合防疫規範。記者魯永明／翻攝
嘉義縣48家私立幼兒園，已開園復課有43所，教室上課及午休都符合防疫規範。記者魯永明／翻攝
嘉義縣48家私立幼兒園，已開園復課有43所，教室上課及午休都符合防疫規範。記者魯永明／翻攝

補習 幼兒園 疫苗

延伸閱讀

潘文忠：8成5幼兒園復課 漸漸恢復正常生活

疫苗配發不足北市急調配 柯文哲：擠壓到補習班接種

基隆公私幼兒園復課 教職員打疫苗還有高規格5重防護力

桃園供補習班7500份快篩劑 業者：只夠每人篩一次

相關新聞

幼兒園補習班復課家長開心孩子重新適應 嘉縣府稽查

防疫降級，嘉義縣幼兒園、補習班陸續復課，家長開心不必再請假管教孩子，孩子居家上課久，重回學校、補習班，部分孩子還不習慣無...

嘉義縣第4輪疫苗預約接種逾萬人登記 明天全面開打

嘉義縣力拚6成防護力，第4輪預約接種27日上午10點至昨天為止，累計逾1萬4千人登記，明天全面開打，首日近9千人登記，接...

跨族群孩子研究鄒族趕鳥器守護小米 民和國中連2年奪金

教育部及國立東華大學舉辦的全國第12屆原住民族雲端科展成績出爐，嘉義縣偏鄉番路鄉民和國中「巴耶苳烏（Ba'eton'u）...

泳池封 台南泳委會：棄賽全運會

疫情警戒雖降為2級，但中央流行疫情指揮中心還沒開放游泳池，造成選手無法訓練，也影響選拔。台南市游泳委員會主委吳俊賢昨天揚...

台南易塞車105處路口 8月2日啟動改善

台南市區部分道路上下班時段容易壅塞，市府交通局8月2日起針對易塞車的6大路廊、105處路口，展開第1期改善計畫，利用延長...

國小、幼園遊戲場 南市改造

因應新修訂的兒童遊戲場設施安全管理規範，台南市教育局全面改善公私立學校、幼兒園遊戲場，已向教育部爭取經費，全市428所公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。