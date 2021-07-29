跨族群孩子研究鄒族趕鳥器守護小米 民和國中連2年奪金

教育部及國立東華大學舉辦的全國第12屆原住民族雲端科展成績出爐，嘉義縣偏鄉番路鄉民和國中「巴耶苳烏（Ba'eton'u）」守護隊，以作品「推『波駐』─鄒族趕鳥器在友善農業之研究」，榮獲國中組冠軍「金熊獎」，研究結合鄒族與泰雅族智慧，探討部落傳統趕鳥器共振駐波現象，為跨族群文化研究。

今年因新冠肺炎疫情，改線上決選，得獎名單公布網站。民和老師蔡明哲、洪龍月，帶領參賽學生溫涵軒、謝睿恩、鄭樂圓、宋文心、林琮倫、李秀端，科展作品探討鄒族趕鳥器之力學及聲學及實際效能及在原住民族友善農業之應用。

他們進行小米守護實驗，發現響度高的鄒族趕鳥器音頻，可以有效降低鳥害，鄒族手持趕鳥器製作的最佳材料，依序為桂竹、綠竹、麻竹，竹子長度越長，可以打擊出較大響度聲響，寬度6.5cm為最佳寬度，新鮮竹節可製作出響度及頻率高的趕鳥器，但因鳥仍有耐受性，故每一支趕鳥器均有其價值，值得保存此珍貴祖先手工智慧。

民和國中連續2年奪「金熊獎」，校長官志隆接任成立嘉縣原住民資源中心，推動原住民族文化與科學教育研究課程；獲獎學生林琮倫說：「參賽讓我們體認原住民具高深科學文化，原住民是天生科學家！」學生鄭樂圓說：「升讀高中還要參加原住民族雲端科展，延續難得的研究情誼。」