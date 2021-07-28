台南送芒果傳達台日友好 日本防衛大臣回寄謝函

台南市政府贈送芒果禮盒給日本政壇友台人士及友誼市長，感謝日本多次捐贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給台灣，日本防衛大臣岸信夫為此特別回函給市府致謝。

台南市長黃偉哲今天展示岸信夫寄來的感謝函，函中特別以手寫加註「勞您費心，非常感謝」的話語。

黃偉哲表示，岸信夫對台灣的支持向來有目共睹，很感謝岸信夫多次為台灣發聲，對於這樣一路相挺的好朋友，台南理當要回報最優質的芒果，傳達台南人的由衷謝意，而芒果的甜蜜滋味，也象徵台日以互助跨越難關所累積起的醇厚情誼。

黃偉哲說，很高興岸信夫喜歡這份禮物，也期盼岸信夫有機會能再造訪台南。

台南市政府指出，岸信夫是前日本首相安倍晉三胞弟，曾在去年1月率領故鄉山口縣多名議員造訪台南，並參訪台南市美術館、林百貨及成功大學榕園等與日本有淵源的景點，當時黃偉哲與岸信夫相談甚歡，並結下雙方深厚友誼。