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嘉義縣朴子市幸福巴士環狀線8月1日上路 便利偏鄉民眾

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣幸福巴士朴子1路（朴子-樹林頭路線），去年1月底通車營運，環狀線8月1日上路營運。圖／嘉縣府提供
嘉義縣幸福巴士朴子1路（朴子-樹林頭路線），去年1月底通車營運，環狀線8月1日上路營運。圖／嘉縣府提供

嘉義縣幸福巴士朴子1路（朴子-樹林頭路線），去年1月底通車營運後，公共運輸服務深入朴子市外圍順安里、竹村里、崁前里、崁後里及鄰近布袋鎮貴舍里，環狀線8月1日上路營運，提供偏遠公共運輸服務，滿足民眾外出購物就學及就醫需求，提升公共運輸服務涵蓋率。

朴子幸福巴士由嘉義客運以20人座的中型巴士得標，為提升朴子各里與朴子轉運站交通運輸服務，縣府與朴子市公所共同規畫新闢「幸福朴子2路 (朴子環狀線)」，連結朴子市中心、大槺榔、新吉庄等地區，造福更多民眾。

民眾可在轉運站轉乘各公車路線前往高鐵嘉義站、長庚醫院、嘉市及台南等地區，方便抵達朴子市中心，完成觀光、採買、就學及就醫等相關需求，完善朴子地區大眾運輸環境。

縣府向公路總局爭取，今年度「朴子市幸福巴士計畫」獲公路總局補助277萬餘元；「幸福朴子2路 (朴子環狀線)」分主、支線；主線自朴子轉運站發車，依序停靠朴子加油站、朴子國中、圓光寺、順天宮、文化北路口、第一市場、配天宮、老人會館、刺繡文化館及朴子天主堂，最後回到朴子轉運站。

支線從朴子轉運站發車，依序停靠開基祖廟、大槺榔、巧聖道院、新吉庄德安宮、天星新村1、東石國中、朴子農會、朴子市場及果菜市場，最後回到朴子轉運站；本路線8月1日起營運，主線每日13班次、支線每日7班次，沿線除固定站位外，且每周一至周五也提供主、支線各2班次預約服務 (乘車前2日電話預約)，歡迎民眾多加使用，讓幸福巴士服務更加完善。

嘉義縣幸福巴士朴子1路（朴子-樹林頭路線），去年1月底通車營運，環狀線8月1日上路營運。圖／嘉縣府提供
嘉義縣幸福巴士朴子1路（朴子-樹林頭路線），去年1月底通車營運，環狀線8月1日上路營運。圖／嘉縣府提供
嘉義縣幸福巴士朴子1路（朴子-樹林頭路線），去年1月底通車營運，環狀線8月1日上路營運。圖／嘉縣府提供
嘉義縣幸福巴士朴子1路（朴子-樹林頭路線），去年1月底通車營運，環狀線8月1日上路營運。圖／嘉縣府提供
嘉義縣幸福巴士朴子1路（朴子-樹林頭路線），去年1月底通車營運，環狀線8月1日上路營運。圖／嘉縣府提供
嘉義縣幸福巴士朴子1路（朴子-樹林頭路線），去年1月底通車營運，環狀線8月1日上路營運。圖／嘉縣府提供

朴子 巴士 公共運輸

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