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疫情趨緩微旅行 西拉雅「台灣好行-關子嶺線」31日復駛

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
疫情調降2級警戒，西拉雅國家風景區今天宣布「台灣好行-關子嶺線」7月31日起復駛。圖／西拉雅風管處提供
疫情調降2級警戒，西拉雅國家風景區今天宣布「台灣好行-關子嶺線」7月31日起復駛。圖／西拉雅風管處提供

台灣疫情趨於平穩，中央流行疫情指揮中心宣布警戒降至第二級，西拉雅國家風景區管理處今天宣布「台灣好行-關子嶺線」7月31日起復駛。「台灣好行－關子嶺線」連接高鐵嘉義站、南靖火車站、後壁火車站，也串聯享有名聲的台灣四大溫泉關子嶺溫泉。

西拉雅風管處表示，行經的景點有南靖火車站，是日治時期為了因應糖業興盛的業務而建造的火車站，也是嘉義縣唯一保存原貌的木造車站，附近鄉里還保留著早期的眷村風貌，火車站對面的南靖糖廠休閒園區，可品嘗招牌的紅豆牛奶冰，戶外廣場也保存當時的五分小火車頭，見證糖業時代的繁華與興衰。

台南經典小鎮後壁也是必訪的鄉村景點，到菁寮老街追「俗女養成記」拍攝場景，街道兩旁林立熱鬧的商店，保留許多傳統融合現代的風格小店，有傳統阿嬤茄芷袋和客家花布融合現代文化所推出的環保袋、鑰匙圈等產品，還有踩高蹺古玩遊戲和傳統零食、木造老屋飄出的醬油香和米食麵包香。

無米樂社區的割稻飯美食和舊舊自行車、耕田牛車、竹置涼椅和籬笆，呈現後壁菁寮老街隨著時代快速變遷，卻依然保有農村純樸文化的特色，讓你彷彿置身在台灣早期的農業社會。

遊客搭乘「台灣好行－關子嶺線」也可前往號稱甕仔雞一條街的仙草埔，品嘗甕仔雞。終點站關子嶺有濃濃日本味的關子嶺溫泉老街，附近也有大台南公車方便轉乘，可搭乘大台南公車黃12-2公車，約10分鐘即可到達熱門景點火山碧雲寺與水火同源。

西拉雅國家風景區管理處也提醒遊客，雖然國內疫情趨於穩定，出遊同時自我防疫工作還是要做好，務必遵守中央流行疫情指揮中心二級警戒指示，勤洗手，須全程配戴口罩、出入場所落實實聯制，並保持社交安全距離。

西拉雅國家風景區今天宣布「台灣好行-關子嶺線」7月31日起復駛，可前往無米樂等知名景點。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區今天宣布「台灣好行-關子嶺線」7月31日起復駛，可前往無米樂等知名景點。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區今天宣布「台灣好行-關子嶺線」7月31日起復駛，可前往關仔嶺等知名景點。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區今天宣布「台灣好行-關子嶺線」7月31日起復駛，可前往關仔嶺等知名景點。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區今天宣布「台灣好行-關子嶺線」7月31日起復駛。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅國家風景區今天宣布「台灣好行-關子嶺線」7月31日起復駛。圖／西拉雅風管處提供

火車站 疫情 台灣好行

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