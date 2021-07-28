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中市南陽國小校舍老舊不堪 歷經2年重建完工

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕(左3)、立委江啟臣(右2)今日前往視察南陽國小仁愛、信義樓校舍。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕(左3)、立委江啟臣(右2)今日前往視察南陽國小仁愛、信義樓校舍。記者余采瀅／攝影

台中市豐原區南陽國小仁愛、信義樓老舊不堪使用，經立委、議員及市府聯合向教育部極力爭取下，由教育部補助240萬元，由市府籌編1億229萬元，共斥資總經費1億469萬元重建，歷時2年工程，今年2月竣工驗收。

南陽國小是台中市班級數最多的學校，國小部含幼兒園及補校目前有111班，師生數高達3300多人。2016年台南大地震維冠大樓倒塌，南陽國小校長楊朝銘擔憂校內的仁愛樓、信義樓、和平樓老舊不堪，更沒有使照、建照，安全堪憂，向立委江啟臣求助。

江啟臣當年開記者會爭取經費改善全台288棟有同樣問題的老舊校舍，中央因此編列180億元經費進行改善。不過因工程物料上漲，歷經多次流標，主體工程最後只能減項發包，致圖書室與視聽教室的設備經費不足，去年江啟臣再邀台中市長盧秀燕現勘，爭取市府全額補助，解決內部軟硬體設備不足問題。

台中市長盧秀燕今日前往視察仁愛、信義樓校舍，她說，「教育是一棒接一棒、建設也是ㄧ棒接一棒！」南陽國小校舍年久失修，在學校、建築師及營造廠2年多的努力合作下，進行全面翻新，未來還有和平樓，市府已分3年編列預算，讓師生在好的環境下上課，這是教育的真締，市府會再繼續努力。

江啟臣表示，國防外交預算動輒數千億，但教育建設經費卻少之又少，他呼籲中央「競爭力永遠強過武力」，就像台灣奧運選手的精采表現，必須投入大量資源，一點一滴進行扎根，因此應該把教育放在第一位。

教育局長楊振昇表示，仁愛、信義樓完工後，可看到當初的設計理念，以曲面量體開放空間串聯，運用外掛彩色樓梯，晀望整個校園，打開封閉感的校園空間，並帶入地方特色「葫蘆」，使校園整體充滿活力的氣息。此外，有鑒於中央設備經費尚未到位，市府全額補助1461萬元給南陽國小增購及充實階梯教室、圖書室的設備；同時也補助經費120萬元改善校門周邊環境；另再補助經費480萬元進行操場跑道整修。

教育局指出，南陽國小和平樓經專業鑑定屬耐震能力不足，有使用安全上的疑慮，市府籌編工程經費1億1194萬元拆除重建，規劃地上4層樓，共24間教室，目前已設計完成，將進行工程招標作業。

台中市豐原區南陽國小仁愛、信義樓老舊不堪使用，歷時2年工程重建，今年2月竣工驗收。記者余采瀅／攝影
台中市豐原區南陽國小仁愛、信義樓老舊不堪使用，歷時2年工程重建，今年2月竣工驗收。記者余采瀅／攝影

江啟臣 台中市 教育部

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