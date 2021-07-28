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台南古蹟月津港聚波亭漏水 預計11月底修繕完成

中央社 / 台南28日電

台南市定古蹟月津港聚波亭近年因正殿內牆滲水，造成管理維護上困擾，台南市文化資產管理處協助向中央爭取經費維護，進行建物補強及漆作彩繪修繕，預計11月底可完成。

台南市文化資產管理處今天公布此次修繕內容，包括正殿後坡屋面瓦滲水修繕、牆面泥作補強修繕、漆作彩繪修繕、正殿立面門柱及門檻等單彩修繕、木構架除塵及蟲蟻防治作業等，預定11月底可全部完工。

台南市文資處指出，以往民間流傳「一府、二鹿、三艋舺、四月津」說法，可看出鹽水月津港在過去有特殊的歷史地位，是當時倒風內海最重要的港口，也是府城往北交通的樞紐。

台南市文資處指出，月津港在今鹽水區大眾廟前方，於港埠碼頭的西側建有涼亭，以供商旅休憩，當時涼亭前方常有商船、漁船聚集，每當向晚漁火點點，有「聚波漁火」美景，因而取名為「聚波亭」。

清乾隆6年（1741年）往來於月津港與泉、漳等地的船隻商旅，為求神明庇佑航行順利，集資在聚波亭旁籌建大眾廟，供奉雷府萬春大將軍，此後香火鼎盛，市府於民國90年將「月津港聚波亭」公告指定為古蹟。

台南市文資處指出，月津港聚波亭近年因正殿內牆滲水，造成大眾廟廟方在管理維護上的困擾，經文資處派員檢視，發現正殿背牆頂部與屋面交接龜裂處出現滲水，推斷是部分屋瓦老化及簷口處防水失效所導致，於是輔導廟方提送修繕計畫報請文化部文化資產局補助，於去年底獲核定修繕經費，預定8月動工。

月津港 文化資產 古蹟

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