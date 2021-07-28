玉山金控捐圓夢專車 協助朴子醫院照護弱勢
衛福部朴子醫院提供嘉義縣沿海地區弱勢民眾長期照護服務，今年榮獲國家品質標章認證，因此玉山金控7月捐贈一台「圓夢專車」，讓醫院的服務團隊，更能深入偏鄉角落。
衛福部朴子醫院院長賴仲亮今天表示，醫院提供嘉義縣沿海地區民眾長期照護服務，2021年獲得國家生技醫療產業策進會「國家品質標章2020（SNQ）」認證，也獲得玉山金控的肯定，今年7月21日捐贈一台「圓夢專車。
「圓夢專車」大型穩重舒適、可以承載雙人輪椅；賴仲亮說，這對醫療復健團隊執行到宅服務提供很大的幫助，從「復能照護」到「照顧服務」與「輔具服務」作一條龍統整連結，提供偏鄉民眾完整居家服務。
賴仲亮說，院方也規劃利用這台車，載著復能照護長輩們上山下海，到他們想去的地方，完成圓夢之旅。
朴子醫院社工室則表示，嘉義海沿地區交通不便，坐計程車從東石網寮到朴醫來回640元，布袋光復里到朴醫來回要900元，有了圓夢專車，醫院可以服務更多的弱勢民眾，省了就醫的車錢。
賴仲亮強調，朴子醫院身為衛福部醫院，去年醫護人員就開始參與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的預防與醫療，並積極投入長照，尤其嘉義縣是全台老年人口比率最高的縣市，更需在各界的幫助下，執行中央政策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言