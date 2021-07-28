台南上下班易塞車路段 交通局8月啟動改善計畫
台南市區部分道路上下班時容易壅塞，台南市交通局從8月2日起將針對易塞車的6大路廊、105處路口，展開第一期改善計畫，利用延長號誌週期、減少左轉干擾、警力疏導及智慧交控等4大策略，預期平均將可有效減少5%到10%通過瓶頸路段所需花費的行車時間。
交通局指出，根據大台南智慧交通中心累積的交通資料，台南市市區及主要聯外道路，平日上下午尖峰時間平均車速大約可維持在每小時18至24公里之間，其中較壅塞的路段集中在交流道周邊及主要聯外幹道，平均車速在9至15公里之間，經觀察交通瓶頸大多發生在幾個特殊路口，故解決這些主要交通瓶頸路口是提昇整體交通順暢最重要的第一步。
交通局經數據資料整理分析後，找出台南市經常出現壅塞的道路，主要集中於永康、大灣、仁德與新市交流道的聯外道路，包括永康中正南路和中正北路、小東路至永康復興路、東門路至仁德中山路、南科聯絡道與新港社大道，以及中西區健康路及大同路等6條路廊。
8月2日起的第一期改善計畫即針對此6條路廊、總長18公里、沿線共105處紅綠燈路口進行改善，提出｢週期延長｣、｢左轉優化｣、｢警力疏導｣、｢智慧交控｣四大策略，整體增加幹道方向的綠燈秒數，調整車道配置降低左轉車輛對車流干擾，再於31個瓶頸路口搭配員警協助疏導，最後結合智慧動態號誌自動增加塞車方向綠燈秒數，預期能有效改善路段壅塞情形。
以永康區中正南、北路為例，上午尖峰時段由六甲頂往永康交流道約4.3公里路段的旅行時間將能由10~15分鐘減少為8到12分鐘。
另外為增加左轉車輛停等空間，亦將於小東路和長榮路、林森路、中華路，以及中正南路和中正路、尚頂路、中央路等6處左轉車流較大路口增繪左彎待轉區標線，以提升瓶頸路口車流運作效率。
因應上述延長號誌週期及減少左轉干擾等行車管制方式改變，需引導駕駛人改變駕駛習慣並配合調整行經路口的駕駛行為，及為了提醒駕駛人保持路口有效淨空，警察局也於尖峰時段派遣警力與義交於31個重要瓶頸路口協助疏導左轉車流、維持路口淨空及取締違停車輛，以引導用路人確實遵循車道及號誌指示行駛，確保本計畫推行的各項改善措施能有效發揮並維持車流順暢。
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