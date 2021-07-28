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不再逢雨必淹 斥資億元台南菜寮溪左鎮橋抬升4.88公尺
台南左鎮區菜寮溪上的左鎮橋，為當地居民唯一的聯外橋樑，因橋梁梁底高程不足，導致每逢大雨溪水暴漲，橋面即遭淹沒，嚴重影響民眾通行安全。市府爭取中央補助經費，加上地方配合款共約1億元辦理「左鎮橋改建工程」。工務局表示，日前梅雨鋒面加上烟花颱風帶來的幾波豪雨，新建橋梁梁底抬升4.88公尺，雨水未再溢淹，足見橋梁通行安全性已有明顯的改善。
工務局表示，左鎮橋改建工程去年11月11日開工，目前橋梁主體已接近完成，今年6、7月豪雨期間，施工過程紀錄影片清晰可見舊橋遇溪水暴漲淹沒橋面並夾帶大量樹枝雜物，而新建橋梁主體在依據經濟部水利署頒布之「菜寮溪治理規劃檢討」梁底抬升4.88公尺之後，溪水溢淹高度與橋底有明顯差距，對於未來通行安全性已有很大的改善。
另外再配合橋梁加長、減少橋墩數量及清淤作業，未來整體防洪排水功能將會有顯著提升，也可進一步維護當地居民出入安全。
工務局指出，目前工程受到疫情、物料人機具物價上漲及豪雨期間人機具撤離，影響施工進度，但仍會在確保工程品質下積極趕辦，希望能如期如質在今年底前完工，目前正處汛期期間，也將持續作好防汛整備並提高警覺，確保工地安全。
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