快訊

調查局搞丟毒品案偵結 調查官偷販毒2長官也被拉下水

遊客漸回流 台南虎頭埤推尋找「虎埤八景」深度文青旅

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南虎頭埤風景區趁著疫情休園期間整修「虎埤八景」解說牌，疫情降級後推薦遊客來一趟文青深度之旅。圖／虎頭埤風景區提供
台南虎頭埤風景區趁著疫情休園期間整修「虎埤八景」解說牌，疫情降級後推薦遊客來一趟文青深度之旅。圖／虎頭埤風景區提供

5月19日因配合中央疫情指揮中心提升全國疫情警戒至第三級，虎頭埤風景區首度休園二個月，微解封第一個假日2人遊客就破2000人，是台南遊客回流的人氣景點，配合調降2級警戒，園方推出尋找虎頭埤內的「虎埤八景」，邀請遊客來趟第一水庫文青深度遊。

台南市觀旅局統計，虎頭埤在7月13日微解封開園後，首日就有255人次到訪，17日（六）有782人次、18日（日）有1313人次，首個周休假日遊客破2000人次，第二次周休假日雖因烟花颱風外圍環流影響，24日（周六）有638人次、25日（日）有602人次。

虎頭埤風景區管理所表示，27日起調降為2級警戒，適度讓遊客重新回到大自然，也是漸次解封鬆綁正在進行之事，如何兼顧防疫的健康旅遊，同時增加知識性、教育性也將是未來進行戶外旅遊的重要方向，虎頭埤風景區在調降二級警戒逐步解封之後，推薦尋找「虎埤八景」讓遊客能更深度認識虎頭埤之美，也更增添些文青氣息。

虎頭埤風景區開發自清道光20年（1840年代），美景天成，曾在1927年入選「台灣八景十二勝」之名勝地，1954年更以「虎埤泛月」榮登「南瀛八景」之首。新化出生的前清秀才詩人王則修曾以「虎埤八景」「水橋虹影」、「虎嶼歸雲」、「孤嶼螺痕」、「虎頭倒影」、「濠上觀魚」、「虎溪釣月」、「江亭坐月」、「閘口飛泉」作詩，各對應水庫內8個場域。

園區在休園期間將「虎埤八景」的介紹解說牌重新製作，並增加標示8景相關位置導覽圖及新化秀才詩人王則修詩詞描述，遊客可以按圖索驥，站在與詩人王則修描述的位置與場景，感受100多年前的心境，來趟耳目一新的深度旅遊。

園方指出，後疫情時代，新的旅遊型態將著重在自由行、小型旅行團和客製化的深度旅遊，虎頭埤提供遊客防疫新日常，現階段尚在二級警戒管制期間仍有適合深度旅遊的觀光休閒場所。

虎頭埤風景區針對防疫「三不五時」提醒，入園遊客落實實聯制、人數控管、加強環境消毒、保持戶外安全社交距離等措施，提醒早上6點半前晨運仍未開放，烤肉區及團體露營不開放，涼亭及共餐區座位不開放，避免群聚；管控人流上限1千人，室內館室蟋蟀生態館人流限制50人以下，需全程配戴口罩等遵循防疫規定。

台南虎頭埤風景區趁著疫情休園期間整修「虎埤八景」解說牌，疫情降級後推薦遊客來一趟文青深度之旅。圖／虎頭埤風景區提供
台南虎頭埤風景區趁著疫情休園期間整修「虎埤八景」解說牌，疫情降級後推薦遊客來一趟文青深度之旅。圖／虎頭埤風景區提供
台南虎頭埤風景區趁著疫情休園期間整修「虎埤八景」解說牌，疫情降級後推薦遊客來一趟文青深度之旅。圖／虎頭埤風景區提供
台南虎頭埤風景區趁著疫情休園期間整修「虎埤八景」解說牌，疫情降級後推薦遊客來一趟文青深度之旅。圖／虎頭埤風景區提供
台南虎頭埤風景區趁著疫情休園期間整修「虎埤八景」解說牌，疫情降級後推薦遊客來一趟文青深度之旅。圖／虎頭埤風景區提供
台南虎頭埤風景區趁著疫情休園期間整修「虎埤八景」解說牌，疫情降級後推薦遊客來一趟文青深度之旅。圖／虎頭埤風景區提供

虎頭埤 疫情 詩人

延伸閱讀

降二級首日5男客急找按摩 未實聯遭罰喊冤：不是解封了

防疫降境管嚴格 布袋澎湖藍色公路仍停航 客輪業叫苦

金山區部分解封仍有熱門景點封閉 5溫泉公共浴室不開放

疫情影響生活 民間團體、企業送愛心

相關新聞

遊客漸回流 台南虎頭埤推尋找「虎埤八景」深度文青旅

5月19日因配合中央疫情指揮中心提升全國疫情警戒至第三級，虎頭埤風景區首度休園二個月，微解封第一個假日2人遊客就破200...

哪裡福利好往哪去 選手轉籍現實問題

鄭怡靜與林昀儒摘下台灣第一面奧運銅牌，不僅引發台南政壇波動，也讓人關注到選手轉籍問題。台南市體育總會祕書長陳良乾表示，選...

訪視餐飲防疫 黃偉哲發安心標章

疫情警戒昨起降為2級，餐飲業者開放內用，台南市長黃偉哲前往星巴克門市與永記魚丸店了解業者防疫措施，並發給兩家業者市府製作...

布袋魚市加強防疫 容留人數再降載

疫情警戒昨天降為2級，嘉義縣布袋鎮觀光魚市為避免防疫破口，同時段容留人數再降載，由450人減到300人，攤商抱怨平、假日...

3級警戒 嘉縣減班休息廠商暴增1倍

嘉義縣政府勞青處統計，疫情3級警戒逾2個月期間，申請減班休息廠商暴增1倍，截至7月22日共34家申報531名勞工減班休息...

南科特區公聽會 里長籲提高生活機能

南科特定區A、B、C、D、E、N、O各分區都市計畫正在進行，地方對規畫意見多，立委郭國文與市議員林志展昨邀營建署、台南市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。