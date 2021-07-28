遊客漸回流 台南虎頭埤推尋找「虎埤八景」深度文青旅

5月19日因配合中央疫情指揮中心提升全國疫情警戒至第三級，虎頭埤風景區首度休園二個月，微解封第一個假日2人遊客就破2000人，是台南遊客回流的人氣景點，配合調降2級警戒，園方推出尋找虎頭埤內的「虎埤八景」，邀請遊客來趟第一水庫文青深度遊。

台南市觀旅局統計，虎頭埤在7月13日微解封開園後，首日就有255人次到訪，17日（六）有782人次、18日（日）有1313人次，首個周休假日遊客破2000人次，第二次周休假日雖因烟花颱風外圍環流影響，24日（周六）有638人次、25日（日）有602人次。

虎頭埤風景區管理所表示，27日起調降為2級警戒，適度讓遊客重新回到大自然，也是漸次解封鬆綁正在進行之事，如何兼顧防疫的健康旅遊，同時增加知識性、教育性也將是未來進行戶外旅遊的重要方向，虎頭埤風景區在調降二級警戒逐步解封之後，推薦尋找「虎埤八景」讓遊客能更深度認識虎頭埤之美，也更增添些文青氣息。

虎頭埤風景區開發自清道光20年（1840年代），美景天成，曾在1927年入選「台灣八景十二勝」之名勝地，1954年更以「虎埤泛月」榮登「南瀛八景」之首。新化出生的前清秀才詩人王則修曾以「虎埤八景」「水橋虹影」、「虎嶼歸雲」、「孤嶼螺痕」、「虎頭倒影」、「濠上觀魚」、「虎溪釣月」、「江亭坐月」、「閘口飛泉」作詩，各對應水庫內8個場域。

園區在休園期間將「虎埤八景」的介紹解說牌重新製作，並增加標示8景相關位置導覽圖及新化秀才詩人王則修詩詞描述，遊客可以按圖索驥，站在與詩人王則修描述的位置與場景，感受100多年前的心境，來趟耳目一新的深度旅遊。

園方指出，後疫情時代，新的旅遊型態將著重在自由行、小型旅行團和客製化的深度旅遊，虎頭埤提供遊客防疫新日常，現階段尚在二級警戒管制期間仍有適合深度旅遊的觀光休閒場所。