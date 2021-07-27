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嘉市3級警戒交通事故少2成 防人潮放這「10字」警示牌

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
為避免疫情降為2級恐出現「報復性」出遊，嘉市警方製作「易肇事路段請小心駕駛」警示牌，放置在事故頻繁發生路段。圖／嘉義市警局提供
為避免疫情降為2級恐出現「報復性」出遊，嘉市警方製作「易肇事路段請小心駕駛」警示牌，放置在事故頻繁發生路段。圖／嘉義市警局提供

全台疫情警戒今天起降為2級，嘉義市已維持48天零確診，為避免可能出現「報復性」出遊、帶來激增人流及車潮，嘉市警局製作「易肇事路段請小心駕駛」警示牌，已放置於6個事故頻繁發生路段，提醒民眾提高注意。

嘉市警局交通隊指出，已放置警示牌的路段，忠孝路上為博東路口往北、忠孝二街口往南；中山路的維忠街口往西、西榮街口往東；文化路的國華新村往北、 林森西路口往南；世賢路的竹圍四路口往西、世賢路二段196巷口往北；吳鳳路的芳安路口往南、軍輝橋口往北，另正在裝設，還有博愛路一段的自由路口往南，博愛路二段的友愛路往北。

嘉市府警局統計，5月19日到7月26日期間，嘉市交通事故與去年同期比較減少19%，死亡及受傷人數減少6%，疫情3級警戒以來車流量明顯減少，不過7月13日微解封時，警方就實施「易肇事路段，精準執法」專案，針對忠孝路、中山路、文化路、世賢路及博愛路等易肇事路段規畫勤務，以易肇事熱區巡邏、路口定點稽查等方式加強執法，防止道路交通事故發生。

嘉市警方製作「易肇事路段請小心駕駛」警示牌，已放置於6個事故頻繁發生路段。圖／嘉義市警局提供
嘉市警方製作「易肇事路段請小心駕駛」警示牌，已放置於6個事故頻繁發生路段。圖／嘉義市警局提供
嘉市府警局統計，5月19日到7月26日期間，嘉市交通事故與去年同期比較減少19%，車流量也明顯減少。圖／嘉義市警局提供
嘉市府警局統計，5月19日到7月26日期間，嘉市交通事故與去年同期比較減少19%，車流量也明顯減少。圖／嘉義市警局提供

疫情 嘉義

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