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影／稻草人假鬼假怪！ 藏身田間「驅瘟疫」又應景中元

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣西螺鎮大新里一處農田矗立幾具鬼怪造型的稻草人偶，這全出自一名退休自助餐張姓業者之手，田主王志傑笑說「朋友出頭很多」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺鎮大新里一處農田矗立幾具鬼怪造型的稻草人偶，這全出自一名退休自助餐張姓業者之手，田主王志傑笑說「朋友出頭很多」。記者陳苡葳／攝影

距離中元節不到1個月，雲林縣西螺鎮大新里一處農田應景主題，陸續擺「黑白無常」、「牛頭馬面」等造型的稻草人偶，田主王志傑說「阮朋友的出頭啦」，每具人偶表情超到位，趣味十足也具防盜防鳥功能，網友打趣說「農民比創意」、「鬼月會嚇死人吧」，附近民眾說，「沒做虧心事，沒什麼好怕的」認為其實頗有疫情解悶效果。

模擬真人身形、一比一打造的稻草人偶，出自農田主人王志傑的張姓好友之手，起初只有2具鬼怪稻草人，2、3天後又增加1至2具，目前農田裡已經有5具「大人、小孩」等比例的人偶。

「頭一次看到有挫到，但常常經過就習慣了」對面的農民說，大多農民的生活很平淡，加上今年疫情升溫，想出門也不行，悶很久了，看到有人做這種「尪仔」，很有會心一笑的效果，抱著輕鬆娛樂的心情，就沒什麼好怕。

王志傑將種有辣椒、玉米、空心菜等作物的6分多農田，委請張姓朋友代管，「可能他也悶壞了」張男便動手做起稻草人，先是鬼怪，再來是黑白無常，這兩天剛完成牛頭馬面，逼真到身邊的人看到先被嚇一跳，但最終對他的手技嘖嘖稱奇。

王志傑說，張男想法很多，每一具人偶平均花1小時製作，認為這有「驅趕瘟疫」的含義，且不只這5具人偶，他還計畫要做文武判官，刻畫中元節相關素材，融入農田地景中，可以防止有心人士偷採菜，也有防鳥啄食功能，但會不會嚇到人？王說「做虧心事才會怕啦，沒做虧心事，不怕！」

林佳新巡田時常經過這處農田，多日前他發現後拍下幾張照，並在個人粉絲專頁發文，引發網友熱烈討論，有人說「被農作耽誤的藝術家」、「太有創意！雲林縣農業局、文化觀光處有沒有考慮辦『稻田裡的萬聖節』」。

林佳新說，他每發完一篇文，隔天就會多出新的稻草人偶，心想創作者應該是因爲疫情苦悶太久了，能如此苦中作樂也不錯，娛樂自己和大家，放鬆緊繃的身心，重要的是有防盜效用，一兼二顧。

至於如果嚇到人，會不會有涉違社會秩序維護法？警方表示，如是在自家農田裡並不涉法；根據社維法第63條第6款規定「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」，違者處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

雲林縣西螺鎮大新里一處農田應景主題，連日陸續擺設「黑白無常」、「牛頭馬面」等造型的稻草人偶，幾乎比擬真人比例打造，模樣逼真嚇人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺鎮大新里一處農田應景主題，連日陸續擺設「黑白無常」、「牛頭馬面」等造型的稻草人偶，幾乎比擬真人比例打造，模樣逼真嚇人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺鎮大新里一處農田應景主題，連日陸續擺設「黑白無常」、「牛頭馬面」等造型的稻草人偶，幾乎比擬真人比例打造，模樣逼真嚇人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺鎮大新里一處農田應景主題，連日陸續擺設「黑白無常」、「牛頭馬面」等造型的稻草人偶，幾乎比擬真人比例打造，模樣逼真嚇人。記者陳苡葳／攝影

疫情 農民 鬼月

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