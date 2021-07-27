南科特定區開發地方意見爭議多 今座談會地方砲聲隆隆

立委郭國文下午在善化區公所召開「擬定台南科學工業園區特定區計畫（A、B、C、D、E、N、O）區」相關說明座談會，邀請園區周遭善化、新市、安定各區區長與里長等與營建署、市府相關局處主管參加；因各地基層意見多，開會近兩小時仍各有立場。郭國文與市議員林志展都停車場表示，市府這一系列開發規畫真的不要再重複南科LM、FG區的錯誤，例如這幾區道路非常狹窄、停車一位難求；土地重劃政府不能只為獲益，而不顧未來的居民生活，會持續關注並督促相關單位。

善化區公所主秘胡勝陽指出，南科特定區規劃生活需求LMFG區，公共設施嚴重缺乏，抵費地地不要急著賣掉，應該經過妥善規畫增加公共設施、提高在地生活品質。郭國文說，很多地賣掉以後過幾年都會發現得到好處的是都是建商，有地主說當初賣一坪18萬以為賺到了，後來發現現在一坪80萬可能都買不到。

新市小新里也反映，政府開發時規畫公共設施不足，例如停車場都非常缺乏；蓮潭里長陳紫晶也認為，停車位不足必須改善，而且停車必須要收費，不然有些車主霸佔停車位一停就好幾個月，再怎麼增設格位都不夠使用。

安定區蘇林里長王同域質疑，南科在這裡20幾年了，對安定發展沒有任何幫助？現在連這一小塊地都堆滿了土石，還為了台積電要設廠，把一大片滯洪池湖泊給填了，空氣汙染也一直沒有改善，安定區居民的權益不要隨便漠視，父老鄉親認為「台積電要用這一大塊地、應該來向安定區買，不要賺那麼多錢，都沒有繳稅給地方」。

市府都發局表示，道路規畫增加停車位的問題會再思考，地方一直要求設置醫院的問題，因該會規畫保留用地；ABCDE區的地主擔心重劃後有可能土地分配分到NO區、這部分會列入考量，盡可能「原地選配」土地。